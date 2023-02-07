Силу зубов и ушей демонстрируют на «Сельской олимпиаде» в Индии

Недюжинную силу и необычные таланты демонстрируют индийцы на «Сельской олимпиаде» в деревне Кила-Райпур в штате Пенджаб...

Недюжинную силу и необычные таланты демонстрируют индийцы на «Сельской олимпиаде» в деревне Кила-Райпур в штате Пенджаб. Один зубами тянет кроссовер, а другой поднимает ими связку кирпичей. А этот участник держит тяжёлый вес на ушах.

Некоторые сельские «олимпийцы» приезжают на соревнования уже много лет. Джагджит Сингх участвует в 15-й раз. Он с детства страдает от полиомиелита, но тренировки сделали из него силача. Сейчас мужчина зубами запросто тянет микроавтобус с пассажирами.

[Джагджит Сингх, участник соревнований]:

«Мне 37 лет, и последние 15 лет я приезжаю сюда, а также на различные деревенские ярмарки. Я показываю разные трюки: тяну автомобили, мотоциклы и даже тракторы».

Некоторые наловчились ездить на мотоцикле без рук: кто-то беззаботно читает газету, а кто-то едет стоя, размахивая флагом. На соревнованиях выступает даже парапланерист. Это бывший военнослужащий Сухчаран Сингх. Его мечта – увлечь и других индийцев экстремальными видами спорта.

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[Сухчаран Сингх Никки Брар, участник соревнований]:

«Мы хотим, чтобы развивался вот такой приключенческий спорт. Сюда приезжает много людей, а также много журналистов. Так что у нас есть прекрасная возможность продвигать это здесь».

«Сельская олимпиада» проходит в Кила-Райпуре уже 90 лет. Правда, был перерыв во время пандемии. Ещё два года мероприятие не проводили из-за того, что защитники животных выступили против гонок на бычьих упряжках и подали в суд на организаторов соревнований.

Теперь эти традиционные соревнования исключили из списка дисциплин, но здесь всё равно есть на что посмотреть.

[Суриндер Сингх Гаревал, организатор соревнований]:

«Состязания в Кила-Райпуре помогают сохранить наше наследие. Нам очень нужны наши участники и спортсмены, которые приезжают из разных деревень и городов и обладают разными талантами и способностями».

На фестивале также проходят обычные соревнования в таких видах спорта, как хоккей, футбол, волейбол, велоспорт и лёгкая атлетика. Мероприятие длится три дня.

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