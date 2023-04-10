Торговый автомат с медвежатиной появился в Японии

Торговый автомат с необычной продукцией появился в японском городке Сембоку, что в 400 километрах от Токио...

Торговый автомат с необычной продукцией появился в японском городке Сембоку, что в 400 километрах от Токио. Продают здесь медвежатину. Добывают её местные охотники, а торговый автомат установил владелец ресторана. Так жители Сембоку хотят, чтобы приезжие тоже могли оценить вкус медвежьего мяса.

[Даиси Сато, владелец торгового автомата]:

«Трудно описать этот вкус. Как бы это сказать? В нём есть какой-то дикий привкус гор».

В горах рядом с Сембоку обитают гималайские медведи. В основном едят растительную пищу, изредка нападают на копытных. В последние годы эти хищники стали чаще появляться в сельских районах. Специалисты говорят, что им не хватает еды в горах.

При встрече с людьми гималайские медведи ведут себя агрессивно. Так, в прошлом году в Японии в результате нападений хищников погибли два человека, 75 получили травмы.

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[Даиси Сато, владелец торгового автомата]:

«Охотясь на медведей, местные жители контролируют их численность. Если медведь придёт в город, это может быть опасно. Поэтому охотники ставят капканы и ловят медведей».

Охотники, по традиции, угощают медвежатиной родственников и друзей. Поэтому в Сембоку уже многие знают, какая она на вкус. А вот приезжие не всегда готовы к такой экзотике.

[туристка из префектуры Хиого]:

«Я очень удивлена, что медвежатина (продаётся в торговом автомате). Мы с запада Японии и не часто видим медвежатину, поэтому даже не знаю, как её готовить. Но думаю, это уникальная местная особенность. Интересно об этом узнать».

Медвежатину фасуют по 250 граммов. Упаковка стоит 2200 иен, это примерно 17 долларов. За неделю покупают семь-десять упаковок. Причём в продаже это мясо есть не всегда из-за ограничений на охоту.

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