Как собака регулирует движение на пешеходном переходе

Однажды Бека Цинадзе из грузинского города Батуми увидела у дорожного перехода группу малышей из детского сада. Дети и взрослые ждали, пока автомобили остановятся, но они проносились мимо. Неожиданно появилась собака. Она стала яростно облаивать машины.



Когда она залаяла, машины остановились, уступая дорогу пешеходам. Дети в сопровождении собаки спокойно перешли на другую сторону.



Как оказалось, такое произошло не в первый раз. Бека поделилась видео в Интернете.





Местные жители рассказали, что бездомную собаку зовут Купата. Она появилась в этом районе несколько лет назад. Её кормят. Вероятно, она нашла необычный способ отблагодарить людей за заботу.

