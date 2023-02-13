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Телеканал NTD

Как собака регулирует движение на пешеходном переходе

Как собака регулирует движение на пешеходном переходе
Как собака регулирует движение на пешеходном переходе

Однажды Бека Цинадзе из грузинского города Батуми увидела у дорожного перехода группу малышей из детского сада. Дети и взрослые ждали, пока автомобили остановятся, но они проносились мимо. Неожиданно появилась собака. Она стала яростно облаивать машины.

Когда она залаяла, машины остановились, уступая дорогу пешеходам. Дети в сопровождении собаки спокойно перешли на другую сторону.

Как оказалось, такое произошло не в первый раз. Бека поделилась видео в Интернете.


Местные жители рассказали, что бездомную собаку зовут Купата. Она появилась в этом районе несколько лет назад. Её кормят. Вероятно, она нашла необычный способ отблагодарить людей за заботу.

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