Останки в братских могилах: в Ираке продолжают искать пропавших без вести

По мере приближения 20-й годовщины вторжения США в Ирак небольшая группа судебно-медицинских экспертов продолжает идентифицировать пропавших без вести.

Ирак занимает одно из первых мест в мире по числу бесследно исчезнувших за десятилетия правления Саддама Хусейна, а также в ходе войн с США, Ираном и запрещёнными в России и других странах террористическими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Ясмин Сиддик возглавляет группу примерно из 100 человек в Министерстве здравоохранения Ирака, которая сортирует останки из братских могил.

[Ясмин Сиддик, эксперт]:

«Этот отдел отвечает за приём останков и их очистку. Процесс начинается с чистки одежды, чтобы лучше рассмотреть свидетельства. Останки также моют и очищают, чтобы облегчить второй этап исследования».

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Власти страны зарегистрировали более 250 тысяч пропавших без вести. При этом в руки экспертов пока попали останки примерно 4000 человек.

[Ясмин Сиддик, эксперт]:

«Это очень мало по сравнению с официальным числом. При этом цифры, зафиксированные правительством, приблизительны и не соответствуют действительности».

Сиддик говорит, что приоритет отдаётся массовым убийствам, совёршенным «Исламским государством»*, которое ещё три года контролировало части северного Ирака.

Но расследуют и более ранние случаи. Это Хазем Мохаммед. Их с его братом пытались расстрелять в 1991 году во время массовой казни участников неудавшегося восстания против Саддама Хусейна. Сам Хазем выжил, но его брат – нет. Так выглядит место казни сегодня.

[Хазем Мохаммед, житель Ирака]:

«Я почувствовал, что в мою сторону выстрелили, и упал в яму. Две пули попали мне в грудь, одна вошла здесь и вышла оттуда. Другая прошла здесь. Мы выбрались, переходили из одной ямы в другую, и в каждой яме видели братскую могилу. Мой брат умер. Нам не удалось его достать».

Хазем говорит, что это человеческая кость. Он держал это место в секрете в течение десяти лет после падения режима Хусейна в 2003 году. Надеялся на появление более стабильного правительства.

В конце концов он привёл сюда группу экспертов. Нашли останки 46 человек.

Среди них его брата не оказалось, но он не теряет надежду, что его найдут и похоронят подобающе.

*«Аль-Каида» и «Исламское государство» – группировки, которые были признаны в России террористическими, и запрещены

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