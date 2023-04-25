Уже этим летом на Италию может обрушиться вторая засуха. Предыдущая была в прошлом году. Её признали..

Этим летом в Италии может начаться новая сильная засуха

Уже этим летом на Италию может обрушиться вторая засуха. Предыдущая была в прошлом году. Её признали самой сильной за 70 лет.

Этой зимой в стране выпало очень мало дождей. Также в Альпах было чрезвычайно мало снега. В итоге пополнить запасы воды Италии не удалось. Сейчас они составляют менее половины того, что обычно бывает в это время года.

В 2022 воздействие засухи помогли смягчить крупные озёра Италии. Но теперь и они пугающе обмелели.

[Рамона Маньо, исследовательница]:

«Последствия такой продолжительной засухи очевидны для всех. Уровень крупных озёр значительно ниже среднего сезонного, особенно озера Гарда. Он рекордно низкий – около 38% его вместимости. На всей протяжённости реки По воды меньше, чем было в это же время в прошлом году».

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Крупнейшая ассоциация фермеров Италии говорит, что в прошлом году сектор потерял около 6 миллиардов евро. По её данным, если засуха повторится, то в этом сезоне около 300 тысяч предприятий сектора потеряют ещё больше.

Скоро фермеры начнут орошать свои поля. Эксперты говорят, что для хорошего урожая с мая по конец июня должны идти непрерывные дожди.

Экстремальная засуха уже затронула 6% городов в Ломбардии и Пьемонте. При этом 19 из них испытывают самую сильную нехватку воды в своей истории.

[Джулиана Галмарини, туристка]:

«Ситуация везде серьёзная, особенно в Ломбардии и Пьемонте. На юге Италии были сильные штормы. Но здесь продолжается засуха. Нужны какие-то меры, чтобы восстановить водно-геологический баланс». [Стефания Турра, владелица отеля]:

«Этим летом ожидается нехватка воды. Но я надеюсь, что проблему смягчат дожди».

Проблема настолько серьёзна, что в прошлом месяце премьер-министр Джорджия Мелони назначила комиссара, который отвечает за вопрос водных запасов. Также операторов гидроэлектростанций призвали ограничить использование воды.

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