На спасателя сверху упал холодильник во время операции в Перу

Драматичные кадры из Перу. Это спасательная операция на месте схода оползня в пригороде Лимы. Неожиданно на..
Дата загрузки: 2023-03-23
Мужчина потерял сознание. Коллеги тут же вытащили его наверх.
К счастью, пострадавший жив. Это офицер Йоао Лойола. Его отправили в близлежащую больницу. Его состояние оценивают как стабильное.
[Хосе Ривас, спасатель]:
«Спасатели забирались наверх, чтобы найти оборудование для извлечения тела. В этот момент с нашим коллегой случилось это. Он был последний, третий, и на полпути его ударил холодильник. Слава богу, он зацепил его лишь сбоку».
Спасательная операция ведётся на берегу реку Римак. Проливные дожди вызвали оползень, и несколько домов обрушились. Спасатели ищут двоих пропавших без вести жителей.
[Иван Пиментел, полицейский]:
«Безответственно строить дома на берегах рек, потому что риск будет всегда. Это тревожный звонок властям, которые позволяют строительство таких домов и тем самым подвергают риску семьи».
Власти приказали жителям всех домов в этом районе эвакуироваться из-за риска нового оползня.
С начала сезона дождей в Перу погибло уже более 60 человек.
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