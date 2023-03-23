Драматичные кадры из Перу. Это спасательная операция на месте схода оползня в пригороде Лимы. Неожиданно на..

На спасателя сверху упал холодильник во время операции в Перу

Драматичные кадры из Перу. Это спасательная операция на месте схода оползня в пригороде Лимы. Неожиданно на одного из спасателей сверху падает холодильник из повреждённого дома.

Мужчина потерял сознание. Коллеги тут же вытащили его наверх.

К счастью, пострадавший жив. Это офицер Йоао Лойола. Его отправили в близлежащую больницу. Его состояние оценивают как стабильное.

[Хосе Ривас, спасатель]:

«Спасатели забирались наверх, чтобы найти оборудование для извлечения тела. В этот момент с нашим коллегой случилось это. Он был последний, третий, и на полпути его ударил холодильник. Слава богу, он зацепил его лишь сбоку».

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Спасательная операция ведётся на берегу реку Римак. Проливные дожди вызвали оползень, и несколько домов обрушились. Спасатели ищут двоих пропавших без вести жителей.

[Иван Пиментел, полицейский]:

«Безответственно строить дома на берегах рек, потому что риск будет всегда. Это тревожный звонок властям, которые позволяют строительство таких домов и тем самым подвергают риску семьи».

Власти приказали жителям всех домов в этом районе эвакуироваться из-за риска нового оползня.

С начала сезона дождей в Перу погибло уже более 60 человек.

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