Творения культовых российских модельеров представили в Санкт-Петербурге

Самые известные наряды, созданные российскими модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, представили на выставке в филиале..

Самые известные наряды, созданные российскими модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, представили на выставке в филиале Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Примерно 20 творений в период с 1987 по 2013 год подарил музею Вячеслав Зайцев.

Карьера дизайнера началась в 62-м. Вскоре фотографии его коллекции женской спецодежды попали на страницы парижской газеты. Статья называлась: «Он диктует моду Москве». Имя модельера стало известно в кругах зарубежных коллег. Славу Зайцева прозвали «советским Пьером Карденом».

В экспозицию входят наряды из знаменитых коллекций «Фаберже», «1000-летие Крещения Руси» и «Русские сезоны в Париже».

[Нина Тарасова, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это как раз ансамбль 1988 года из коллекции «Русские сезоны в Париже» – той самой коллекции, по окончании показа которой Зайцев получил звание почётного гражданина города Парижа».

А это наряд из елецкого кружева.

[Нина Тарасова, куратор выставки]:

«Все вещи, входящие в этот комплект, сплетены на коклюшках елецкими кружевницами. Эту фантастическую работу проделала группа художниц во главе со Светланой Бондарчук в Ельце. Ну а идея принадлежит Вячеславу Михайловичу Зайцеву. Он также работал над кроем, над конструкцией».

В коллекции нарядов Юдашкина выделяется платье, созданное им в 2009 году.

[Нина Тарасова, куратор выставки]:

«Почерк Юдашкина тоже хорошо виден. Это определённая смелость, безупречный силуэт. Очень много ручной работы. Здесь и вышивка шнуром, и кристаллы Swarovski, и блёстки, стеклярус, бисер, и перья страуса чёрного цвета, которые так разлетаются».

Оба модельера скончались весной этого года с разницей в два дня. Вячеславу Зайцеву было 85 лет, а Валентину Юдашкину – 59. Зайцев одевал актёров, звёзд эстрады и политиков. Наряды Юдашкина также носили известные российские певицы и актрисы.

Короткая ссылка на эту страницу: