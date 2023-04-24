Рис, который мог бы переживать засухи, наводнения и повышенную солёность воды. Именно такой разрабатывают учёные из..

Устойчивый к засухам и наводнениям рис разработали на Филиппинах

Рис, который мог бы переживать засухи, наводнения и повышенную солёность воды. Именно такой разрабатывают учёные из Международного научно-исследовательского института на Филиппинах.

Сейчас они работают недалеко от столицы Манилы. Надеются, что их разработка поможет сельскому хозяйству в условиях изменения климата. Особенно в странах-производителях риса.

[Шалаб Диксит, исследователь]:

«По мере того, как состояние окружающей среды становится всё более нестабильным, урожая собирают всё меньше. И именно поэтому нам нужны улучшенные сорта, которые более устойчивы к аспектам, связанным с климатом».

Учёные могут обнаруживать гены рисовых зёрен, которые обладают желаемыми признаками. Затем их комбинируют с другими сортами.

[Фуликс Мендоса, исследователь]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Этот сорт очень высокоурожайный, скороспелый, с хорошими вкусовыми качествами. Ему нужно привить такие характеристики, как засухоустойчивость, устойчивость к затоплению или холодостойкость».

Рис на Филиппинах – популярный продукт. При этом часть страна выращивает, а часть импортирует, чтобы иметь буферный запас.

[Шалаб Диксит, исследователь]:

«Повышение температуры иногда приводит к снижению урожайности риса. Дневная температура, ночная температура – всё это усиливает засуху и паводки. Когда уровень моря повышается, прибрежные районы затапливает солёной водой. Всё это влияет на урожайность».

Этот фермер говорит, что его поля в последнее время дважды в год страдают от засух.

[Алекс Аборис, фермер]:

«Хорошо, что даже если не будет воды, если будет немного влаги, есть надежда, что рис выживет. Иногда это сложно, так как мы не всегда можем сажать на определённых участках нашей фермы, где нет воды».

Засухоустойчивый сорт несёт гены, которые позволяют рисовым культурам выживать на несколько недель дольше, чем обычные культуры, и продолжать расти при минимальном количестве воды. Этот сорт по-прежнему может давать более высокие урожаи, несмотря на экстремально засушливые условия.

Устойчивый к наводнениям рис может выдерживать погружение в воду на две недели дольше, чем обычный. Это актуально для стран, страдающих от тайфунов и наводнений.

При этом солеустойчивый сорт может выдерживать насыщенные солью воды в регионах, близких к береговой линии.

Филиппины – второй по объёмам импортёр риса в мире после Китая. В среднем здесь бывает 20 тропических штормов в год. В последние годы они становятся более разрушительными.

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