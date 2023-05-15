Внезапная потеря слуха после COVID: медсестра из Австралии изучает последствия

Год назад дипломированная медсестра Ким Гибсон заразилась COVID-19. Симптомы были лёгкими. Австралийка думала, что выздоровеет и..

Год назад дипломированная медсестра Ким Гибсон заразилась COVID-19. Симптомы были лёгкими. Австралийка думала, что выздоровеет и вирус никак не скажется на её теле. Однако через несколько недель у неё стали появляться странные и тревожные симптомы. [Ким Гибсон, медсестра]:«Я проснулась и не могла встать на ноги. Казалось, что меня раскачивает на лодке».

В течение нескольких месяцев Гибсон приходилось бороться с мучительными последствиями болезни: потерей слуха в правом ухе, шумом в ушах и головокружением.

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Она изо всех сил старалась понять, что с ней происходит.

[Ким Гибсон, медсестра]:«Мы шли методом исключения, поэтому нужно было исключить другую патологию, для чего я сделала МРТ».

В конце концов, причиной её симптомов назвали длительный COVID. Это стало неожиданностью для всех.

[Ким Гибсон, медсестра]:«Я понятия не имела, что из-за COVID-19 можно потерять слух». [Мика Питерс, врач]:«Это показывает, что даже когда люди думают, что они в безопасности, эффект может оказаться долгосрочным».

Работая с Университетом Южной Австралии, Гибсон задокументировала свои исследования для британского медицинского журнала Case Reports.

Врачи отмечают, что о побочных эффектах COVID до сих пор известно очень мало.

[Мика Питерс, врач]:«Спутанность сознания и усталость также могут быть обычными долгосрочными последствиями COVID-19. Потеря слуха, по-видимому, встречается реже».

Ким Гибсон говорит, то слух постепенно к ней вернулся. Но тот период она запомнит надолго.

[Ким Гибсон, медсестра]:«Это было действительно изнурительное время в моей жизни. Я была очень чувствительна к любому шуму».

По мнению специалистов, долгосрочные побочные эффекты от COVID проявляются у 5-10% пациентов. Впрочем, они отмечают, что нужны дополнительные исследования.

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