Кто массово травит иранских школьниц, будет выяснять комиссия экспертов

Власти Ирана объявили, что расследуют волну отравлений школьниц. По словам министра здравоохранения, за последние месяцы сотни..
Дата загрузки: 2023-03-03
По словам министра здравоохранения, за последние месяцы сотни иранских девочек в разных школах пострадали от воздействия «лёгкого яда».
Некоторые политики предполагают, что виновниками могут быть религиозные группы, выступающие против образования девочек.
[школьница]:
«Сначала мы почувствовали запах газа в классе, затем у одной из учениц начались тошнота и головокружение».
Министр здравоохранения Ирана говорит, что расследование проводит комитет экспертов, включая токсикологов.
Отравления начались в ноябре прошлого года в городе Кум. На сегодня их зафиксировали более чем в 30 школах в четырёх городах.
Они уже побудили некоторых родителей забрать своих детей из школы.
Министр внутренних дел Ирана обвинил в ситуации неназванных «врагов» страны.
На это обратили внимание и в Белом доме. Представитель по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что необходимо как можно скорее узнать, кто стоит за отравлениями.
[Джон Кирби, представитель Белого дома по нацбезопасности]:
«Маленькие девочки, идущие в школу, должны беспокоиться только об учёбе, а не о собственной безопасности».
Напомним, в последние месяцы в Иране продолжались массовые народные протесты, вызванные смертью молодой женщины. Её задержала полиция нравов за якобы неправильное ношение хиджаба.
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