Власти Ирана объявили, что расследуют волну отравлений школьниц. По словам министра здравоохранения, за последние месяцы сотни..

Кто массово травит иранских школьниц, будет выяснять комиссия экспертов

Власти Ирана объявили, что расследуют волну отравлений школьниц.

По словам министра здравоохранения, за последние месяцы сотни иранских девочек в разных школах пострадали от воздействия «лёгкого яда».

Некоторые политики предполагают, что виновниками могут быть религиозные группы, выступающие против образования девочек.

[школьница]:

«Сначала мы почувствовали запах газа в классе, затем у одной из учениц начались тошнота и головокружение».

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Министр здравоохранения Ирана говорит, что расследование проводит комитет экспертов, включая токсикологов.

Отравления начались в ноябре прошлого года в городе Кум. На сегодня их зафиксировали более чем в 30 школах в четырёх городах.

Они уже побудили некоторых родителей забрать своих детей из школы.

Министр внутренних дел Ирана обвинил в ситуации неназванных «врагов» страны.

На это обратили внимание и в Белом доме. Представитель по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что необходимо как можно скорее узнать, кто стоит за отравлениями.

[Джон Кирби, представитель Белого дома по нацбезопасности]:

«Маленькие девочки, идущие в школу, должны беспокоиться только об учёбе, а не о собственной безопасности».

Напомним, в последние месяцы в Иране продолжались массовые народные протесты, вызванные смертью молодой женщины. Её задержала полиция нравов за якобы неправильное ношение хиджаба.

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