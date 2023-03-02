Новую статую моаи нашли на острове Пасхи

Новую статую, известную как моаи, нашли на дне пересохшего озера на чилийском острове Пасхи. Её высота..

Новую статую, известную как моаи, нашли на дне пересохшего озера на чилийском острове Пасхи. Её высота – более полутора метров. Пока она просто лежит в траве.

[Хосе Рамирес, археолог]:

«Впервые (статуя моаи) найдена на месте бывшего водоёма. Это означает, что дно (озера) в какой-то период времени было не затоплено».

Статую пока не трогают. Сначала археологи проведут диагностику и узнают, в каком она состоянии. Учёные полагают, что на дне высохшего озера могут быть и другие моаи.

На острове Пасхи насчитывается около тысячи каменных статуй. Высота некоторых достигает 20 метров. Считается, что истуканов сделали аборигены между 1250 и 1500 годами. Они изготавливали моаи в каменоломнях потухшего вулкана Рано-Рараку в глубине острова.

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[Сальвадор Атан Ито, глава общины рапануйцев]:

«Эта находка очень важна, потому что это часть истории коренных жителей – рапануйцев».

Остров Пасхи также называется Рапануи. Он находится в юго-восточной части Тихого океана. Это самый отдалённый населённый остров. От континента его отделяют 3500 километров.

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