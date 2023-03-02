Новую статую моаи нашли на острове Пасхи

Новую статую, известную как моаи, нашли на дне пересохшего озера на чилийском острове Пасхи. Её высота..
Дата загрузки: 2023-03-02
Новую статую, известную как моаи, нашли на дне пересохшего озера на чилийском острове Пасхи. Её высота – более полутора метров. Пока она просто лежит в траве.
[Хосе Рамирес, археолог]:
«Впервые (статуя моаи) найдена на месте бывшего водоёма. Это означает, что дно (озера) в какой-то период времени было не затоплено».
Статую пока не трогают. Сначала археологи проведут диагностику и узнают, в каком она состоянии. Учёные полагают, что на дне высохшего озера могут быть и другие моаи.
На острове Пасхи насчитывается около тысячи каменных статуй. Высота некоторых достигает 20 метров. Считается, что истуканов сделали аборигены между 1250 и 1500 годами. Они изготавливали моаи в каменоломнях потухшего вулкана Рано-Рараку в глубине острова.
[Сальвадор Атан Ито, глава общины рапануйцев]:
«Эта находка очень важна, потому что это часть истории коренных жителей – рапануйцев».
Остров Пасхи также называется Рапануи. Он находится в юго-восточной части Тихого океана. Это самый отдалённый населённый остров. От континента его отделяют 3500 километров.
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