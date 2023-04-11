В Словакии отметили Пасху, обливая женщин водой

Вряд ли женщины словацкого села Рабча ждали в Пасху холодного душа. Но им пришлось с этим..

Вряд ли женщины словацкого села Рабча ждали в Пасху холодного душа. Но им пришлось с этим смириться. Местный творческий коллектив решил возродить старинную традицию исторической области Орава.

Раньше здесь было принято в честь Пасхи и начала весны обливать женщин водой, а также стегать их ивовым кнутом, правда, без особых усилий. После своеобразной церемонии с девушкой танцуют.

[жительница села Рабча]:

«Холодно. Сегодня пасмурно и определённо похолодало».

Впрочем, девушки не в обиде. У ритуала хорошая цель.

[Марьян Осельский, житель села Рабча]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пока холодный душ грозит только девушкам. На женщин постарше просто брызгают духами. Ритуал сопровождается фольклорной музыкой и песнями.

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