В Словакии отметили Пасху, обливая женщин водой

Вряд ли женщины словацкого села Рабча ждали в Пасху холодного душа. Но им пришлось с этим..
Дата загрузки: 2023-04-11
Раньше здесь было принято в честь Пасхи и начала весны обливать женщин водой, а также стегать их ивовым кнутом, правда, без особых усилий. После своеобразной церемонии с девушкой танцуют.
[жительница села Рабча]:
«Холодно. Сегодня пасмурно и определённо похолодало».
Впрочем, девушки не в обиде. У ритуала хорошая цель.
[Марьян Осельский, житель села Рабча]:
«Говорят, если девушку каждый год обливать водой, то она с каждым годом становится красивее. Я не знаю, как в других местах, но у нас в Ораве так и происходит».
Пока холодный душ грозит только девушкам. На женщин постарше просто брызгают духами. Ритуал сопровождается фольклорной музыкой и песнями.
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