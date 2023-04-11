fb pixel
Телеканал NTD

В Словакии отметили Пасху, обливая женщин водой

В Словакии отметили Пасху, обливая женщин водой

Вряд ли женщины словацкого села Рабча ждали в Пасху холодного душа. Но им пришлось с этим..

Дата загрузки: 2023-04-11

В Словакии отметили Пасху, обливая женщин водой
Вряд ли женщины словацкого села Рабча ждали в Пасху холодного душа. Но им пришлось с этим смириться. Местный творческий коллектив решил возродить старинную традицию исторической области Орава.

Раньше здесь было принято в честь Пасхи и начала весны обливать женщин водой, а также стегать их ивовым кнутом, правда, без особых усилий. После своеобразной церемонии с девушкой танцуют.

[жительница села Рабча]:
«Холодно. Сегодня пасмурно и определённо похолодало».

Впрочем, девушки не в обиде. У ритуала хорошая цель.

[Марьян Осельский, житель села Рабча]:

«Говорят, если девушку каждый год обливать водой, то она с каждым годом становится красивее. Я не знаю, как в других местах, но у нас в Ораве так и происходит».

Пока холодный душ грозит только девушкам. На женщин постарше просто брызгают духами. Ритуал сопровождается фольклорной музыкой и песнями.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...