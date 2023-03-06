Елей для помазания Карла III освятили в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Масло изготовили по рецепту,..

В Иерусалиме освятили елей для коронации Карла III

Елей для помазания Карла III освятили в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Масло изготовили по рецепту, которому уже сотни лет. Такое же использовали во время коронации Елизаветы II.

Елей изготовлен из оливок, собранных на Елеонской горе на территориях двух монастырей – Гефсиманского и Вознесенского. Для ароматизации использовали эфирные масла розы, кунжута, жасмина, корицы, нероли и цветов апельсина.

Примечательно, что на территории Гефсиманского монастыря похоронена Алиса Баттенберг – бабушка Карла III. Она была матерью принца Филиппа – мужа Елизаветы II.

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Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Помазание елеем станет самой торжественной частью церемонии. Масло из специального сосуда нальют в коронационную ложку. Потом королю помажут руки, грудь и голову.

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