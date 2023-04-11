Вот в такой карете Карл III и его супруга Камилла отправятся на коронацию в мае. Этот..

Две золотые кареты будут использовать в день коронации Карла III

Вот в такой карете Карл III и его супруга Камилла отправятся на коронацию в мае. Этот экипаж создали к бриллиантовому юбилею Елизаветы II. Первый раз королева ездила в нём в 2014 году на открытие парламента.

Уникальность кареты в том, что для внутренней отделки использовано дерево из исторических зданий.

[Салли Гудсер, куратор королевской коллекции]:

«Внутри есть древесина из таких мест, как замок Балморал, дворец Осборн-хаус на острове Уайт, Холирудский дворец в Эдинбурге, а также из других мест, связанных с британской и мировой историей».

Крышу кареты украшает позолоченная корона из древесины линейного корабля Victory, на котором был смертельно ранен адмирал Нельсон. Длина экипажа – пять с половиной метров, высота – почти три с половиной, вес – около трёх тонн. Он оборудован электрическими стеклоподъёмниками, подогревом и гидравлическими стабилизаторами. Запрягают в карету три пары лошадей.

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А эта старинная золотая карета – самый дорогой и знаменитый экипаж британских монархов. На нём Карл III и его супруга будут возвращаться с коронации.

[Салли Гудсер, куратор королевской коллекции]:

«Это второй по возрасту действующий экипаж в стране. Его построили в 1762 году, что делает его одним из старейших действующих экипажей в мире. Очень немногие монархии сохранили кареты, которые можно использовать и сейчас».

Золотую карету использовали для каждой коронации со времён Вильгельма IV, который взошёл на престол в 1831 году.

[Салли Гудсер, куратор королевской коллекции]:

«Карета огромная. Это видно сейчас, когда я стою с ней рядом. Её высота – почти четыре метра, длина – более семи. Она весит четыре тонны. Поэтому карета может ехать только в прогулочном темпе, что добавляет величия королевской процессии».

Карета богато украшена позолоченными скульптурами из дерева. Они символизируют имперскую власть и её могущество. Трое ангелов на крыше, которые держат корону, представляют союз Англии, Ирландии и Шотландии.

В экипаж запрягут восемь лошадей. Ими будут управлять четыре форейтора и девять пеших конюхов. Карету будут сопровождать лакеи и гвардейцы.

Коронация Карла III состоится 6 мая.

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