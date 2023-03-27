Восковая статуя короля Карла III появилась в музее Гревен в Париже

Восковая фигура Карла III пополнила коллекцию музея Гревен в Париже. Это в какой-то мере компенсирует то,..

Восковая фигура Карла III пополнила коллекцию музея Гревен в Париже. Это в какой-то мере компенсирует то, что сам король отменил визит во Францию, где не прекращаются протесты из-за пенсионной реформы.

Статую британского монарха представили в килте со спорраном – сумкой-кошельком – и ножом скин-ду, который также дополняет шотландский костюм.

[Ришар Дюкло, создатель восковой фигуры Карла III]:

«Короля часто видят в килте. Полагаю, ему нравится его носить. Я не спрашивал его лично, но уверен, что ему нравится, иначе он его не носил бы. Мы воссоздали этот наряд, поскольку он романтичнее и символичнее, чем обычный костюм».

Фигуру Карла III создали по фотографиям из Интернета. Монарха решили представить пожилым. Теперь статуя занимает место неподалёку от восковой фигуры Елизаветы II.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Королева скончалась в сентябре прошлого года. После этого принц Чарльз стал королём Карлом III. Его коронация назначена на 6 мая.

Музей восковых фигур работает в Париже с 1882 года. Он создан по примеру Музея мадам Тюссо.

Короткая ссылка на эту страницу: