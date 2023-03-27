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Восковая статуя короля Карла III появилась в музее Гревен в Париже

Восковая статуя короля Карла III появилась в музее Гревен в Париже

Восковая фигура Карла III пополнила коллекцию музея Гревен в Париже. Это в какой-то мере компенсирует то,..

Дата загрузки: 2023-03-27

Восковая статуя короля Карла III появилась в музее Гревен в Париже

Восковая фигура Карла III пополнила коллекцию музея Гревен в Париже. Это в какой-то мере компенсирует то, что сам король отменил визит во Францию, где не прекращаются протесты из-за пенсионной реформы.

Статую британского монарха представили в килте со спорраном – сумкой-кошельком – и ножом скин-ду, который также дополняет шотландский костюм.

[Ришар Дюкло, создатель восковой фигуры Карла III]:
«Короля часто видят в килте. Полагаю, ему нравится его носить. Я не спрашивал его лично, но уверен, что ему нравится, иначе он его не носил бы. Мы воссоздали этот наряд, поскольку он романтичнее и символичнее, чем обычный костюм».

Фигуру Карла III создали по фотографиям из Интернета. Монарха решили представить пожилым. Теперь статуя занимает место неподалёку от восковой фигуры Елизаветы II.

Королева скончалась в сентябре прошлого года. После этого принц Чарльз стал королём Карлом III. Его коронация назначена на 6 мая.

Музей восковых фигур работает в Париже с 1882 года. Он создан по примеру Музея мадам Тюссо.
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