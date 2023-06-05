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Цыганские танцы и зажигательная музыка: в Праге проходит фестиваль «Хаморо»

Цыганские танцы и зажигательная музыка: в Праге проходит фестиваль «Хаморо»

Музыка, танцы и веселье. Старый город Праги словно превратился в концертную площадку. Десятки творческих коллективов из..

Дата загрузки: 2023-06-06

Цыганские танцы и зажигательная музыка: в Праге проходит фестиваль «Хаморо»

Музыка, танцы и веселье. Старый город Праги словно превратился в концертную площадку. Десятки творческих коллективов из разных стран съехались на фестиваль цыганской культуры «Хаморо». Праздник длился неделю, и это заключительный день.

[турист из США]:
«Здесь танцуют под фольклорную музыку. Это замечательно. Это захватывающая часть жизни Праги».

В этом году фестиваль празднует своё 25-летие.

[Войтех Лавицка, представитель организаторов фестиваля]:
«Это значит, что он проходит уже четверть века. Мы организуем его, чтобы сохранить цыганскую культуру – и не только музыку, но и изобразительное искусство, и другие творческие направления».

Фестиваль «Хаморо» входит в число самых престижных международных мероприятий, посвящённых цыганской культуре. В нём участвуют лучшие творческие коллективы.

Праздник включает не только развлекательную программу. В эти дни в Праге также проходят семинары и пресс-конференции.
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