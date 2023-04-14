Фестиваль воды Сонгкран в Бангкоке: люди снова обливаются спустя два года пандемии

Водная битва на улицах Бангкока. Десятки тысяч людей, включая иностранных туристов, вооружились водными пистолетами, ведёрками и другими средствами для обливания водой. В Таиланде проходит Сонгкран, или тайский Новый год.

В течение нескольких лет фестиваль не проводили из-за пандемии. Теперь же здесь снова многолюдно. Это мероприятие нередко называют самой большой водной битвой в мире.

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[участница фестиваля]:«Так хорошо, что фестиваль вернулся. Также это толчок для экономики. Лучше, чем когда в городе было тихо. Я так счастлива, что люди возвращаются. До этого я два года сидела дома».[участница фестиваля]:«Чувствую, что это меня охлаждает, а также заряжает энергией». [участник фестиваля]:«Фестиваль по обливанию водой – уникальный. Моим детям он нравится. Я думал уезжать, но они сказали, что остаются. И вот сейчас нам очень весело. Отличная тайская традиция».

Сонгкран – это буддийский семейный праздник. Он знаменует окончание жаркого сезона, за которым следует сезон дождей.

Название с санскрита переводится как «переход». Предполагается, что праздник пришёл сюда из Древней Индии.

Считается, что обливание водой символизирует очищение от накопленного за год негатива. Кроме того, это просто позволяет охладиться в жару.

Впрочем, поливают друг друга тайцы не так обильно, как в туристических районах. Обычно друг на друга и на статуи Будды они выливают немного воды из небольших чаш.

Фестиваль продолжается с 13 по 15 апреля. В эти дни проходят и другие красочные ритуалы, включая массовое подаяние монахам.

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