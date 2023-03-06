Производители обуви в Португалии подписали «зелёный» пакт

Португальская компания Bolflex специализируется на обувных подошвах. Она также перерабатывает резиновые отходы производства. Это позволяет компании..
Дата загрузки: 2023-03-06
Она вошла в число производителей португальской обуви, которые переходят на «зелёную сторону». 120 компаний подписали первый в своём роде «пакт об экологичности обуви».
Это инициатива профильной португальской ассоциации. Её цель – к 2030 году вдвое сократить выбросы СО2 в отрасли.
[Педру Сарайва, представитель Bolflex]:
«Раньше мы выбрасывали, закапывали, отправляли на свалку около 300 тонн отходов. Это было серьёзной экологической проблемой, а также убытками. Компания теряла 300 тонн сырья. К счастью, сегодня его используют на благо всех».
Португалия – третий по величине производитель обуви в Европе после Италии и Испании.
Теперь среди компаний, которые подписали пакт, будут проводиться тщательные проверки независимыми аудиторами.
[Паулу Гонсалвеш, представитель APICCAPS]:
«Я бы сказал, что мы фактически перешли от слов к делу. Планов инвестиций много. Мы хотим быть ещё более амбициозными, хотим изменить процесс производства и разработать продукты нового поколения».
Обувная компания Ambitious и до этого производила экологичную обувь, например, кроссовки из кактуса. Теперь она поставила цель к 2025 году производить около половины своей продукции из переработанных материалов.
Впрочем, на передний план выходит вопрос конкурентоспособности. Обувь, изготовленная из экологически чистых материалов, по-прежнему стоит дороже, чем обычная. Новые технологии тоже недешёвые.
[Педру Сарайва, представитель Bolflex]:
«Это процесс на пять-десять лет».
Комиссар ЕС по окружающей среде говорит, что государственные инвестиции имеют решающее значение для ускорения процесса.
В конце марта в рамках инициативы производители смогут начать маркировать себя как «зелёные» или «устойчивые». При этом пакт является добровольным.
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