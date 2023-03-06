Производители обуви в Португалии подписали «зелёный» пакт

Португальская компания Bolflex специализируется на обувных подошвах. Она также перерабатывает резиновые отходы производства. Это позволяет компании..

Португальская компания Bolflex специализируется на обувных подошвах. Она также перерабатывает резиновые отходы производства. Это позволяет компании экономить около миллиона евро в год.

Она вошла в число производителей португальской обуви, которые переходят на «зелёную сторону». 120 компаний подписали первый в своём роде «пакт об экологичности обуви».

Это инициатива профильной португальской ассоциации. Её цель – к 2030 году вдвое сократить выбросы СО2 в отрасли.

[Педру Сарайва, представитель Bolflex]:

«Раньше мы выбрасывали, закапывали, отправляли на свалку около 300 тонн отходов. Это было серьёзной экологической проблемой, а также убытками. Компания теряла 300 тонн сырья. К счастью, сегодня его используют на благо всех».

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Португалия – третий по величине производитель обуви в Европе после Италии и Испании.

Теперь среди компаний, которые подписали пакт, будут проводиться тщательные проверки независимыми аудиторами.

[Паулу Гонсалвеш, представитель APICCAPS]:

«Я бы сказал, что мы фактически перешли от слов к делу. Планов инвестиций много. Мы хотим быть ещё более амбициозными, хотим изменить процесс производства и разработать продукты нового поколения».

Обувная компания Ambitious и до этого производила экологичную обувь, например, кроссовки из кактуса. Теперь она поставила цель к 2025 году производить около половины своей продукции из переработанных материалов.

Впрочем, на передний план выходит вопрос конкурентоспособности. Обувь, изготовленная из экологически чистых материалов, по-прежнему стоит дороже, чем обычная. Новые технологии тоже недешёвые.

[Педру Сарайва, представитель Bolflex]:

«Это процесс на пять-десять лет».

Комиссар ЕС по окружающей среде говорит, что государственные инвестиции имеют решающее значение для ускорения процесса.

В конце марта в рамках инициативы производители смогут начать маркировать себя как «зелёные» или «устойчивые». При этом пакт является добровольным.

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