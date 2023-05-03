«Праздник кукол» вносит яркие краски в жизнь Мексики

Загадочный и весёлый мир кукол вернулся в мексиканскую Гвадалахару. Спектакли в театрах и уличные выступления –..
Дата загрузки: 2023-05-03
Загадочный и весёлый мир кукол вернулся в мексиканскую Гвадалахару. Спектакли в театрах и уличные выступления – весь город погрузился в праздник, которого здесь ждут весь год. Это уже 12-й международный фестиваль кукольных театров «Праздник кукол».
[Мигель Анхель Гутьеррес, организатор фестиваля]:
«Сама кукла таит в себе тайну. В ней есть какая-то магнетическая сила, которая притягивает аудиторию. Мы поняли, что это приносит хороший эффект, особенно когда мы выходим на улицы».
В центре Гвадалахары среди прохожих прыгает кукольный заяц, а поблизости прогуливается кукольный олень. В этом году на фестивале представили творения, созданные из переработанных материалов и отходов.
[Икер Висенте, директор театра La Liga]:
«Театральные труппы профессионально демонстрируют свою работу. Они прилагают большие усилия, чтобы приблизить аудиторию к этому искусству».
Во время праздника также проходят уличные представления, выставки кукол, мастер-классы и семинары. Организаторы хотят показать людям бесконечные возможности кукольного театрального искусства, чтобы его смогли оценить по достоинству.
В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных стран, включая Аргентину, Перу и Канаду. Обычно его посещают тысячи зрителей.
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