Завораживающее северное сияние озаряет небо над финской Лапландией

Завораживающее северное сияние разорвало темноту в небе над финской Лапландией. Атмосферное явление наблюдали жители города Тепасто примерно на 200 километров севернее Полярного круга.

Сиянием полюбовались и в Рованиеми. Здесь вспышки зелёного свечения видели девять раз за один вечер. Последняя продолжалась полчаса. Впрочем, по словам местных фотографов, этой весной северное сияние можно увидеть довольно часто.

Это атмосферное оптическое явление также называют авророй. Оно происходит при взаимодействии магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Цвет полярного сияния зависит от его высоты в атмосфере.

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Аврору обычно можно наблюдать с сентября по март. Чаще всего сияние бывает осенью или весной. Во время свечения выделяется большое количество энергии — примерно такое же, как при сильном землетрясении.

В последние годы туристы любят устраивать так называемую охоту за северным сиянием. В Финляндии даже построили домики со стеклянными куполами для таких путешественников.

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