Завораживающие великолепие: калифорнийский мак снова в цвету

Ярко-оранжевое великолепие. Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Такое бывает не каждый год, но..

Ярко-оранжевое великолепие. Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Такое бывает не каждый год, но дождливая зима и влажная весна сделали своё дело.

Калифорнийский золотистый мак, несмотря на своё название, цветёт не во всём штате. Ему нужны особая почва с подходящим для него дренажем, много солнца и дожди. При этом искусственный полив и удобрение цветов запрещены. Всё должно расти в естественных условиях.

В этом году долина Антилоп буквально усыпана маками, но это ещё не суперцветение.

[Кевин Овердуин, смотритель заповедника маков]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Заповедник мака притягивает сотни людей. В этот раз гостей особенно много, поскольку в других районах штата доступ к маковым полям ограничили. Берегут цветы. Но здесь людям раздолье. Можно гулять и фотографироваться.

[Мишель, туристка]:

«Я живу здесь всю жизнь, для меня это уже традиция. Поэтому годы без цветущего мака приносят разочарование. А когда всё в цвету, меня тянет приехать сюда и сделать несколько снимков». [Эйлин, туристка]:

«Думаю, каждому нужно приехать сюда и полюбоваться этим великолепным видом. Я приезжаю почти каждый год во время цветения мака».

Золотистый мак – официальный символ Калифорнии. Научное название цветка – эшшольция калифорнийская. Такое имя он получил в честь российского путешественника Иоганна Эшшольца. Тот в XIX веке сопровождал в экспедиции немецкого ботаника Адельберта фон Шамиссо, который и описал калифорнийский мак.

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