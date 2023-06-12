2024-й год может стать самым жарким в истории: Эль-Ниньо в самом разгаре

Последние три года климат планеты определял феномен Ла-Нинья, который во многие уголки мира принёс более прохладную..
Дата загрузки: 2023-06-13
В прошлый раз он был особенно активен в 2016-м. Тот год признали в мире самым жарким за всю историю наблюдений.
Учёные говорят, что в этот раз ситуация ещё более тревожная.
[Том Ди Либерто, климатолог]:
«Эль-Ниньо может привести к тому, что 2024 год войдёт в книгу рекордов».
Эль-Ниньо – это природный климатический феномен, который обусловлен необычно тёплыми водами восточной части Тихого океана. При этом учёные пока точно не знают, что запускает этот механизм.
Ожидается, что позже в этом году по всему земному шару будут наблюдаться экстремальные погодные условия: от тропических циклонов до проливных дождей.
[Том Ди Либерто, климатолог]:
«Эль-Ниньо не похож на шторм. Эль-Ниньо не ударит по вам во вторник. Эль-Ниньо – это изменение характера поведения погоды».
Когда Эль-Ниньо в самом разгаре, на юге США наблюдается более прохладная и влажная погода, а в некоторых регионах запада США и Канады становится теплее и суше. Ураганная активность в Атлантике обычно снижается. Но в Тихом океане усиливаются тропические циклоны.
В Австралии ждут сильной жары, засух и лесных пожаров. В некоторых частях Центральной и Южной Америки возможны сильные дожди.
При этом Африканский Рог может получить некоторую передышку после пяти лет засухи.
Погодные аномалии могут быть более экстремальными в зависимости от того, где вода самая тёплая. Во время предыдущего Эль-Ниньо у побережья Перу значительно сократились запасы анчоусов, а на Большом Барьерном рифе обесцветилась почти треть кораллов.
Учёные отмечают, что изменение климата делает Эль-Ниньо примерно в два раза сильнее.
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