Сьюзан Конга обрабатывает землю в лагере беженцев на севере Уганды. От урожая на этом небольшом участке..

Сотни тысяч беженцев в Уганде останутся без продовольственных пайков

[Сьюзан Конга, беженка]:

«У меня дети, которым надо ходить в школу. Возможно, я смогла бы прокормить себя. Но смогу ли я собрать такой урожай, чтобы часть его можно было продать и на эти деньги содержать детей? Это невозможно».

Сьюзан Конга обрабатывает землю в лагере беженцев на севере Уганды. От урожая на этом небольшом участке теперь зависит её жизнь. Надеяться на помощь Всемирной продовольственной программы она больше не сможет.

Уганда принимает беженцев больше, чем любая страна Африки. Сейчас здесь живёт около полутора миллиона беженцев, почти 900 тысяч из них дети.

Однако в этом году ВПП прекратит поставки продовольствия сотням тысяч людей. Организация не смогла собрать нужную сумму для помощи беженцам, и сейчас ей не хватает 180 миллионов долларов. На ситуацию повлияли глобальные кризисы, такие как сложная геополитическая обстановка, землетрясение в Турции и засуха в Восточной Африке.

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Теперь продовольственные пайки будут получать только вновь прибывшие беженцы, а также пожилые и больные люди. Остальным придётся выживать самостоятельно.

[Маркус Прайор, представитель ВПП в Уганде]:

«Донорам приходится принимать очень трудные решения, потому что потребности огромны во всём мире».

Для Сьюзан наступают трудные времена. Между сборами урожая ей и её детям, возможно, придётся голодать.

[Сьюзан Конга, беженка]:

«Не все получат еду, но я умоляю о помощи. Надо накормить всех, поскольку ситуация у нас пока нестабильная».

В Уганде действует политика открытых дверей для беженцев. Сюда прибывают те, кто спасается от вооружённых конфликтов в соседних странах. Также некоторые покидают дома из-за нестабильной экономической ситуации.

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