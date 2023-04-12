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Сотни тысяч беженцев в Уганде останутся без продовольственных пайков

Сотни тысяч беженцев в Уганде останутся без продовольственных пайков

Сьюзан Конга обрабатывает землю в лагере беженцев на севере Уганды. От урожая на этом небольшом участке..

Дата загрузки: 2023-04-12

Сотни тысяч беженцев в Уганде останутся без продовольственных пайков
Сьюзан Конга обрабатывает землю в лагере беженцев на севере Уганды. От урожая на этом небольшом участке теперь зависит её жизнь. Надеяться на помощь Всемирной продовольственной программы она больше не сможет.

[Сьюзан Конга, беженка]:
«У меня дети, которым надо ходить в школу. Возможно, я смогла бы прокормить себя. Но смогу ли я собрать такой урожай, чтобы часть его можно было продать и на эти деньги содержать детей? Это невозможно».

Уганда принимает беженцев больше, чем любая страна Африки. Сейчас здесь живёт около полутора миллиона беженцев, почти 900 тысяч из них дети.

Однако в этом году ВПП прекратит поставки продовольствия сотням тысяч людей. Организация не смогла собрать нужную сумму для помощи беженцам, и сейчас ей не хватает 180 миллионов долларов. На ситуацию повлияли глобальные кризисы, такие как сложная геополитическая обстановка, землетрясение в Турции и засуха в Восточной Африке.

Теперь продовольственные пайки будут получать только вновь прибывшие беженцы, а также пожилые и больные люди. Остальным придётся выживать самостоятельно.

[Маркус Прайор, представитель ВПП в Уганде]:
«Донорам приходится принимать очень трудные решения, потому что потребности огромны во всём мире».

Для Сьюзан наступают трудные времена. Между сборами урожая ей и её детям, возможно, придётся голодать.

[Сьюзан Конга, беженка]:
«Не все получат еду, но я умоляю о помощи. Надо накормить всех, поскольку ситуация у нас пока нестабильная».

В Уганде действует политика открытых дверей для беженцев. Сюда прибывают те, кто спасается от вооружённых конфликтов в соседних странах. Также некоторые покидают дома из-за нестабильной экономической ситуации.
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