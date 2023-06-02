Крупнейшая опреснительная станция Европы спасает Барселону от засухи

Береговая линия Барселоны – магнит для туристов и местных жителей. И хотя воды здесь – целое..
Дата загрузки: 2023-06-02
Этот апрель в Испании стал самым жарким и засушливым в истории. Почти 30% территории страны сегодня находятся в состоянии «чрезвычайной ситуации».
На этом пляже отключены душевые, которые посетители обычно используют, чтобы смыть песок и морскую воду.
[Мохаммед Илайви, житель Барселоны]:
«Я в шоке, потому что это туристический город, все приезжают сюда, чтобы хорошо провести время, а воды нет. Это немного разочаровывает».
Впрочем, второму по величине городу Испании помогают выжить технологии. Вместо того чтобы брать воду из рек и родников, её выкачивают из моря.
Сегодня Барселона утоляет жажду благодаря сети зелёных, синих и фиолетовых труб внутри этого промышленного предприятия.
Это крупнейшая в Европе опреснительная станция. С 2009 года, после её постройки, она использовалась редко. Однако теперь работает на полную мощность, обеспечивая водой пятимиллионное население города.
[Карлос Мигель, менеджер станции]:
«Мы много месяцев находимся в условиях засухи. Чтобы восполнить нехватку воды в водохранилищах, мы увеличили производство и находимся в таком режиме уже почти полтора года».
2022 год стал для Испании рекордно жарким. Нехватка воды особенно остро ощущается на северо-востоке Каталонии. Здесь водохранилища заполнены примерно на четверть. Из-за этого воду дозируют и для сельского хозяйства, и для промышленности, и для муниципальных нужд.
По прогнозам, к середине столетия водные ресурсы региона сократятся до 18%.
Испания занимает четвёртое место в мире по объёмам опреснения воды. Это около 5% от общемирового объёма после Саудовской Аравии, США и Объединённых Арабских Эмиратов.
В стране имеется около 800 опреснительных установок, которые могут производить 5 миллионов кубических литров воды в день для питья, сельского хозяйства и промышленности.
Если бы вода шла исключительно на потребление человеком, она утолила бы жажду 34 миллионов людей. Это более 70% населения Испании.
Правительство уже планирует возвести две новых опреснительных станции. Одну в Каталонии, а другую – на южном побережье страны.
При этом, опреснение воды не может стать единственным решением. Эта технология по-прежнему очень дорогая, поэтому нужно искать другие источники воды.
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