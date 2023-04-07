Десятки разлагающихся туш крупного рогатого скота на иссушенной земле. Это результат трёх лет засухи на юге..

В Эфиопии из-за засухи погибает скот, людей может настигнуть та же участь

Десятки разлагающихся туш крупного рогатого скота на иссушенной земле. Это результат трёх лет засухи на юге Эфиопии. Пять сезонов дождей почти не принесли осадков. Шестой обещает быть таким же засушливым.

Местные власти опасаются, что вскоре голодать начнут люди.

[Джило Вайл, сотрудник администрации деревни Кура-Калича]:

«У нас более 100 человек в критическом состоянии и страдают от недоедания. В это число входят дети, пожилые люди и беременные женщины».

Джило Гурача прошла 80 километров по жаре, чтобы добраться до этого временного лагеря. Здесь она получает продовольственные пайки для себя и своих сыновей. Женщина ушла из деревни из-за засухи. Теперь живёт в этом лагере, который разбили год назад. Здесь нашли убежище 53 тысячи человек.

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Пока не зарегистрировано ни одной смерти, связанной с засухой. Но сотрудники гуманитарных организаций говорят, что это только вопрос времени. В соседнем Сомали в прошлом году от голода умерли 43 тысячи человек.

Критическая ситуация складывается и в северном регионе Тыграй. Там сказываются последствия двухлетней войны, которая шла между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами.

Власти Эфиопии сообщили, что ведут переговоры с международными гуманитарными организациями, чтобы помочь нуждающимся. В прошлом году страна получила лишь половину из трёх миллиардов 300 тысяч долларов, которые необходимы для удовлетворения гуманитарных нужд.

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