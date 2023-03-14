Шторм «Фредди» убил более 100 человек в Африке

На Малави и Мозамбик во второй за месяц обрушился тропический шторм «Фредди» – один из самых..

На Малави и Мозамбик во второй за месяц обрушился тропический шторм «Фредди» – один из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии.

Уже известно, что в Малави погибших не менее ста, и это число, скорее всего, будет расти. Ещё сотни людей пострадали. Их доставляют в больницы с телесными повреждениями.

[Роберт Кембо, пострадавший от наводнения]:

«Ночью было очень плохо, а сейчас день, и осознаёшь потери. Никогда не видел ничего настолько ужасного. Все дома соседей разрушены, люди пропали без вести. В некоторых семьях отец жив, а его жена и дети пропали». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Помогаю в поисках. Знаю, что там погребено ещё больше людей. Пока мы нашли здесь 20-25 тел. Большинство из них повезли в больницу, но эти люди мертвы». [Клиффорд Луванда, местный житель]:

«Такое уже во второй раз. Первый был 15 января 2015 года. Но в этот раз хуже. Я уже видел 12 погибших, и цифра будет расти».

В соседнем Мозамбике полный масштаб ущерба и человеческих жертв пока не ясен. Общее число погибших в Малави, Мозамбике и на Мадагаскаре с момента первого обрушения «Фредди» на сушу в прошлом месяце пока составляет 136 человек.

За последние четыре недели «Фредди» принёс в регион больше годовой нормы осадков. В Мозамбике наводнения уничтожили посевы.

Чиновники предупреждают, что могут начаться эпидемии болезней, распространяющихся через воду. В Малави может усугубиться вспышка холеры, которая уже стала самой смертоносной в истории страны.

По данным Всемирной метеорологической организации, «Фредди» может быть самым продолжительным тропическим циклоном.

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