Шторм «Фредди» убил более 100 человек в Африке

На Малави и Мозамбик во второй за месяц обрушился тропический шторм «Фредди» – один из самых..
Дата загрузки: 2023-03-14
На Малави и Мозамбик во второй за месяц обрушился тропический шторм «Фредди» – один из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии.
Уже известно, что в Малави погибших не менее ста, и это число, скорее всего, будет расти. Ещё сотни людей пострадали. Их доставляют в больницы с телесными повреждениями.
[Роберт Кембо, пострадавший от наводнения]:
«Ночью было очень плохо, а сейчас день, и осознаёшь потери. Никогда не видел ничего настолько ужасного. Все дома соседей разрушены, люди пропали без вести. В некоторых семьях отец жив, а его жена и дети пропали».
[Чарльз Мленга, спасатель]:
«Помогаю в поисках. Знаю, что там погребено ещё больше людей. Пока мы нашли здесь 20-25 тел. Большинство из них повезли в больницу, но эти люди мертвы».
[Клиффорд Луванда, местный житель]:
«Такое уже во второй раз. Первый был 15 января 2015 года. Но в этот раз хуже. Я уже видел 12 погибших, и цифра будет расти».
В соседнем Мозамбике полный масштаб ущерба и человеческих жертв пока не ясен. Общее число погибших в Малави, Мозамбике и на Мадагаскаре с момента первого обрушения «Фредди» на сушу в прошлом месяце пока составляет 136 человек.
За последние четыре недели «Фредди» принёс в регион больше годовой нормы осадков. В Мозамбике наводнения уничтожили посевы.
Чиновники предупреждают, что могут начаться эпидемии болезней, распространяющихся через воду. В Малави может усугубиться вспышка холеры, которая уже стала самой смертоносной в истории страны.
По данным Всемирной метеорологической организации, «Фредди» может быть самым продолжительным тропическим циклоном.
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