Жители Барселоны массово закупают солнечные панели

Расположенная на северо-востоке Испании, Барселона большую часть года залита солнцем. И солнечная энергия становится всё более..

Расположенная на северо-востоке Испании, Барселона большую часть года залита солнцем. И солнечная энергия становится всё более популярным видом возобновляемой энергии для местных жителей.

Панели устанавливают на жилых домах и общественных зданиях. С 2018 года объёмы использования такого электричества удвоились.

Власти помогают. Для всех, кто переходит на солнечные панели, городской налог уменьшают в два раза. Экономия составляет 1000 евро. Суммы хватает, чтобы покрыть 60% затрат на установку.

[Кристина Кастельс, член городского совета]:

«Регламент обязывает устанавливать солнечные панели в основном в новостройках. Старые здания под него не подпадают. Но мы стараемся убедить граждан, что это хорошо для них».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Хорди Бош – владелец одной из двух квартир в этом доме, для которых установили 16 панелей. Ожидается, что благодаря им счёт за электроэнергию снизится с 50 до 10 евро.

[Хорди Бош, владелец солнечных панелей]:

«Каждая панель стоит примерно 750 евро. Они производят электроэнергию ежедневно. Летом больше, чем зимой. Думаю, они окупятся лет через пять. Это при том, что срок работы панелей – 30 лет».

В другом многоквартирном доме решение перейти на солнечную энергию было единогласным.

[Франсеск Куэр, владелец солнечных панелей]:

«Мы живём в очень солнечной стране с огромным потенциалом солнечной энергетики. И она бесплатная. Это полезно не только для нашей планеты, но также для наших детей и внуков».

Барселона уже удвоила производство фотоэлектрических систем, установив 60 конструкций из панелей в общественных местах. Город заявляет, что сегодня может производить 4300 киловатт-часов энергии. К 2025 году объём намерены удвоить.

Если говорить в целом об Испании, то уже к 2040 году правительство страны хочет производить 95% своей электроэнергии из возобновляемых источников.

Короткая ссылка на эту страницу: