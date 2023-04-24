В Тель-Авиве 16-ю неделю подряд проходят массовые протесты против судебной реформы

Десятки тысяч израильтян снова вышли на улицы Тель-Авива с протестом против судебной реформы. Массовые демонстрации не..

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«Я выросла без отца, потому что он отдал жизнь за эту страну. Его воспитали с верой в то, что наша страна будет демократической и независимой после того, как Израиль и еврейский народ долго страдали».

Десятки тысяч израильтян снова вышли на улицы Тель-Авива с протестом против судебной реформы. Массовые демонстрации не утихают 16-ю неделю подряд. В преддверии Дня независимости Израиля протестующие также вспоминают тех, кто погиб во время военных конфликтов. Многие принесли фотографии родных или друзей.

Протесты также прошли в других городах. Израиль переживает чуть ли не самый крупный внутриполитический кризис в своей новейшей истории. Люди массово выступают против судебной реформы, которую в начале января представило правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Новый закон даст законодателям возможность назначать судей в Верховный суд. При этом полномочия самого суда будут ограничены. В частности, он не сможет обсуждать основные, то есть конституционные законы страны. А те законы, которые суд отменит, Кнессет сможет принять повторно.

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Оппозиция и протестующие считают, что реформа подорвёт демократию и создаст угрозу независимости судебной системы. Сторонники говорят, что сейчас у Верховного суда слишком много полномочий, а новый закон восстановит баланс между ветвями власти.

В конце марта Нетаньяху на месяц отложил принятие решения по судебной реформе, чтобы достичь компромисса с её противниками. Однако протесты продолжились. Люди требуют полностью отменить законопроект. В то же время сторонники реформы выходят с контрпротестами.

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