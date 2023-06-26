В парламенте Израиля возобновили обсуждения судебной реформы, разработанной правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В ответ десятки тысяч..

Нетаньяху вернулся к судебной реформе, десятки тысяч снова протестуют

В парламенте Израиля возобновили обсуждения судебной реформы, разработанной правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В ответ десятки тысяч израильтян вновь вышли с протестом.

Массовые демонстрации сотрясают страну с начала января. В марте Нетаньяху приостановил процесс принятия реформы, чтобы достичь компромисса с оппозицией.

Но протесты продолжились. Люди требуют отозвать законопроект.

На прошлой неделе премьер объявил, что переговоры с оппозиционными партиями не дали результата. После этого анонсировал возобновление работы над реформой. Нетаньяху сказал, что она будет менее жёсткой, чем планировалось в начале.

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Тем не менее, в субботу десятки радикально настроенных демонстрантов в знак протеста перекрыли движение на шоссе в Тель-Авиве.

Изначально законопроект предусматривал, что законодатели смогут сами назначать судей в Верховный суд. При этом его полномочия планировали жёстко ограничить. В частности, членов Верховного суда должны были лишить права обсуждать основные, то есть конституционные законы страны. В то же время, Кнессет получил бы возможность принимать повторно те законы, которые суд отменил.

Противники реформы утверждают, что она разрушит демократию в стране. Сторонники говорят, что новый закон восстановит баланс между ветвями власти. Сейчас чрезмерно либеральный Верховный суд наделён слишком большими полномочиями. Он агрессивно вмешивается в работу парламента и исполнительной власти.

По мнению Нетаньяху, невыборная коллегия судей не должна ограничивать действия парламента, избранного народом. Он говорит, что именно такое положение дел как раз и подрывает демократию.

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