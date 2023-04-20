Французский «человек-паук» покорил небоскрёб в знак несогласия с пенсионной реформой

Французский «человек-паук» снова в деле. Ален Робер покоряет очередной небоскрёб в Париже. Это 38-этажное здание в..

Французский «человек-паук» снова в деле. Ален Робер покоряет очередной небоскрёб в Париже. Это 38-этажное здание в деловом районе Дефанс. Высота – 150 метров.

Альпинист забирается наверх без страховки. Голые руки и альпинистские ботинки – вот и всё его снаряжение.

Свои восхождения Ален посвящает каким-либо событиям или проблемам. В этот раз решил выразить несогласие с пенсионной реформой.

[Ален Робер, скалолаз]:

«Я хочу сказать (президенту) Эмманюэлю Макрону, чтобы он спустился на землю. И для того, чтобы он это сделал, я заберусь наверх без страховки».

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Реформа предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ален говорит, что из-за пандемии коронавируса и так уже пострадал финансово. А изменение пенсионного законодательства означает, что ему придётся работать дольше, чем он рассчитывал.

[Ален Робер, скалолаз]:

«Мне почти 61 год и нужно продолжать жить. У меня восьмилетний сын, поэтому много расходов. Так что не может быть и речи о том, чтобы прекратить работу завтра или послезавтра».

Алена прозвали «человеком-пауком» за то, что он забирается на здания без страховки. На счету скалолаза боле 90 восхождений. Он покорил Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелеву башню, «Бурдж-Халифа» и другие высотки.

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