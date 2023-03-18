Электроэнергия – главная статья расходов на французском горнолыжном курорте Морзин. Кресельные подъемники, машины для искусственного оснежения..

Как французский курорт экономит энергию в условиях общеевропейского кризиса

Электроэнергия – главная статья расходов на французском горнолыжном курорте Морзин. Кресельные подъемники, машины для искусственного оснежения и уборка снега потребляют много электричества.

Однако теперь, чтобы держать счета под контролем, разработали план экономии.

[Жан-Дамьен Бод, представитель курорта]:

«Мы изменили время курсирования подъёмников. Теперь это каждые 10-15 минут. Для лыжников, для конечных потребителей это не имеет значения. Но мы экономим много энергии. Мы также адаптируем скорость наших подъёмников».

В Европе продолжается энергетический кризис из-за резкого сокращения поставок российского природного газа. Раньше его доля в ЕС составляла около 40%.

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Теперь же большая часть энергетической системы Европы столкнулась с беспрецедентным кризисом, и горнолыжные курорты не стали исключением.

На трассах устанавливают солнечные батареи, а также используют программное обеспечение для измерения глубины снежного покрова. Это позволяет оптимизировать производство искусственного снега. То есть его делают минимальное количество.

Операторы подъёмников и водители ратраков также прошли обучение по более экологичному вождению.

В этом горнолыжном сезоне трассы больше не освещают ночью. Фонари выключают с 23:00 до 5 утра.

[Об Марулльяз, мэр Морзина]:

«Для нас было сложной задачей сберечь энергию и сделать так, чтобы люди не чувствовали сокращений».

Другие меры включают снижение температуры в общественных бассейнах на один-два градуса по Цельсию и замену обычных ледовых покрытий катков на синтетические.

В целом правительство Франции планирует к 2024 году сократить потребление энергии на 10%.

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