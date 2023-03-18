Как французский курорт экономит энергию в условиях общеевропейского кризиса

Электроэнергия – главная статья расходов на французском горнолыжном курорте Морзин. Кресельные подъемники, машины для искусственного оснежения..
Дата загрузки: 2023-03-18
Однако теперь, чтобы держать счета под контролем, разработали план экономии.
[Жан-Дамьен Бод, представитель курорта]:
«Мы изменили время курсирования подъёмников. Теперь это каждые 10-15 минут. Для лыжников, для конечных потребителей это не имеет значения. Но мы экономим много энергии. Мы также адаптируем скорость наших подъёмников».
В Европе продолжается энергетический кризис из-за резкого сокращения поставок российского природного газа. Раньше его доля в ЕС составляла около 40%.
Теперь же большая часть энергетической системы Европы столкнулась с беспрецедентным кризисом, и горнолыжные курорты не стали исключением.
На трассах устанавливают солнечные батареи, а также используют программное обеспечение для измерения глубины снежного покрова. Это позволяет оптимизировать производство искусственного снега. То есть его делают минимальное количество.
Операторы подъёмников и водители ратраков также прошли обучение по более экологичному вождению.
В этом горнолыжном сезоне трассы больше не освещают ночью. Фонари выключают с 23:00 до 5 утра.
[Об Марулльяз, мэр Морзина]:
«Для нас было сложной задачей сберечь энергию и сделать так, чтобы люди не чувствовали сокращений».
Другие меры включают снижение температуры в общественных бассейнах на один-два градуса по Цельсию и замену обычных ледовых покрытий катков на синтетические.
В целом правительство Франции планирует к 2024 году сократить потребление энергии на 10%.
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