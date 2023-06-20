Туризм в Тунисе восстанавливается, но поможет ли это спасти экономику

Тунис готовится к успешному туристическому сезону. Число посетителей приближается к допандемическому уровню. Это принесёт долгожданную иностранную валюту в экономику, охваченную кризисом.

У Туниса богатое историческое наследие. Здесь сохранились остатки древних цивилизаций, берберских племён, исламских династий и средиземноморских морских держав. Впрочем, туризм здесь в основном сосредоточен на пляжных курортах. Также у побережья курсируют круизные лайнеры.

[Анна Глян, туристка из Польши]:

«В этом году я впервые здесь, мне очень нравится это место, оно действительно красивое. Ещё нравятся люди, они добрые и всегда встречают с улыбкой, заботливые. Думаю, это лучший выбор для отдыха для жителей Польши и всего мира».

В то время как экономические перспективы для Туниса всё более мрачные, многим местным жителям восстановление туризма даёт надежду на будущее.

[Тафик Эль-Хакиль, продавец пончиков]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я с нетерпением жду хорошего туристического сезона в этом году, и мы очень оптимистичны, потому что признаки положительные. Корабли идут, места в отелях заняты».

На туризм обычно приходилось около 7% ВВП Туниса, но количество посетителей резко сократилось во время пандемии COVID.

В этом году власти ожидают около 8,5 миллионов туристов. Для сравнения, в 2019 их было девять миллионов 400 тысяч, а в прошлом году – чуть менее шести с половиной миллионов.

Доходы от туризма на конец мая составили около 550 миллионов долларов. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, даже очень хороший туристический сезон лишь немного поможет закрыть огромную дыру в государственных финансах и укрепить экономику. Сегодня в Тунисе наблюдается нехватка некоторых продуктов питания и лекарств. Есть опасения, что страна может объявить дефолт по иностранным займам.

Доноры предпринимают последнюю попытку убедить президента Каиса Саида согласовать условия финансовой помощи с Международным валютным фондом. Однако пока неясно, удастся ли достичь соглашения.

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