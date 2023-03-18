21 миллион долларов составит призовой фонд этих состязаний. В Саудовской Аравии проходит Кубок по скачкам на..

Призов на $21 млн: Кубок по скачкам на верблюдах провели в Саудовской Аравии

21 миллион долларов составит призовой фонд этих состязаний. В Саудовской Аравии проходит Кубок по скачкам на верблюдах. Его впервые проводят в оазисе Аль-Ула.

В турнире участвуют 40 верблюдов, прошедших квалификацию. Здесь выступает и команда американского музыкального продюсера Кассима Дауда Дина.

[Кассим Дауд Дин, музыкальный продюсер]:

«Я бы не сказал, что приз на этих верблюжьих скачках переоценён. Почему? Потому что верблюд – самое важное животное в Саудовской Аравии, не считая сокола. Оно с незапамятных времён помогало людям во всех делах. И думаю, верблюды бесценны».

Длина ипподрома – более восьми километров. Наблюдать за скачками могут одновременно 900 зрителей. Состязания рассчитаны на четыре дня.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Верблюды будут соревноваться в забеге на длинные и короткие дистанции. В первый день им предстоит преодолеть 24 километра. Во второй пройдут две гонки – на четыре и пять километров. В третий – на шесть и восемь. Четвёртый день завершится «Элитной гонкой» на восемь километров.

[зритель]:

«Это значимое событие. Раньше мы не видели ничего подобного ни в нашем регионе, ни где-либо ещё. Мы гордимся этим мероприятием. У нас хорошие призы и замечательная атмосфера».

Помимо скачек здесь также проходят культурные мероприятия, посвящённые традициям страны.

Аль-Ула находится на северо-западе Саудовской Аравии. Наследный принц Мухаммед ибн Салман намерен развивать в этом регионе туризм. Для этого создадут природный, археологический и культурный парки. Кроме того, в регионе уже проводят различные фестивали.

Короткая ссылка на эту страницу: