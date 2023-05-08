Глобальный кризис в связи с COVID отменили

Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, объявленное более трёх лет назад в связи с пандемией COVID-19...

[Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ]:

«Таким образом, с огромной надеждой я заявляю, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».

Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, объявленное более трёх лет назад в связи с пандемией COVID-19.

Это стало новой вехой в истории пандемии, которая унесла жизни более шести миллионов 900 тысяч человек и пошатнула мировую экономику.

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[Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ]:«COVID изменил наш мир».

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что COVID не перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

[Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ]:«Самое худшее, что может сделать сейчас любая страна, – это использовать эту новость как повод ослабить бдительность, отказаться от новых систем защиты и сказать людям, что беспокоиться больше не о чем. Если мы вернёмся к тому, что было до COVID-19, мы не усвоим уроков и подведём наши будущие поколения».

В последние месяцы во многих регионах мира делали намного меньше тестов на коронавирус, и люди в основном перестали носить маски.

Также, в ближайшее время, возможно, остановят проекты финансирования, связанные с пандемией.

Так, недавно Китай отменил строжайший карантин и начал возврат к обычной жизни. В США также отменили чрезвычайное положение. Это означает, что в стране вакцины и тестирование больше не будут бесплатными.

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