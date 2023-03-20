Швейцарский банк UBS согласился купить проблемный Credit Suisse

Швейцарские власти разработали план по спасению проблемного банка Credit Suisse. Об этом они объявили в воскресенье...
Дата загрузки: 2023-03-21
[Кольм Келлехер, председатель UBS]:
«Мы согласовали условия поддержки со швейцарскими регулирующими органами. Они обеспечат успешную интеграцию в интересах Швейцарии и защитят наших акционеров».
Credit Suisse существует 167 лет. Это один из крупнейших в мире. При этом его положение пошатнулось после того, как на прошлой неделе произошёл крах двух американских банков – Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Сделку уже одобрили главы других центральных банков, поскольку они стремятся избежать дальнейших потрясений на рынке.
[Карин Келлер-Суттер, министр финансов Швейцарии]:
«Это не спасение. Это коммерческое решение».
Министр финансов Швейцарии говорит, что сделка предотвратит крах Credit Suisse, который мог бы отразиться на мировых финансовых рынках.
[Карин Келлер-Суттер, министр финансов Швейцарии]:
«Банкротство Credit Suisse нанесло бы огромный побочный урон швейцарскому финансовому рынку. Оно также могло бы коснуться UBS и других банков, и не только в Швейцарии».
По меньшей мере, ещё два крупных банка в Европе уже рассматривают возможность подобных сценариев в банковском секторе.
От Европейского Центробанка ожидают более решительных действий. Он, в свою очередь, обещает поддержать банки еврозоны кредитами, если это будет необходимо.
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