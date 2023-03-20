Швейцарский банк UBS согласился купить проблемный Credit Suisse

Швейцарские власти разработали план по спасению проблемного банка Credit Suisse. Об этом они объявили в воскресенье...

[Кольм Келлехер, председатель UBS]:

«Мы согласовали условия поддержки со швейцарскими регулирующими органами. Они обеспечат успешную интеграцию в интересах Швейцарии и защитят наших акционеров».

Швейцарские власти разработали план по спасению проблемного банка Credit Suisse. Об этом они объявили в воскресенье. Его купит конкурирующий швейцарский банк UBS. Сумма сделки составит более трёх миллиардов долларов. При этом UBS примет на себя долги Credit Suisse в размере до 5,4 миллиарда долларов.

Credit Suisse существует 167 лет. Это один из крупнейших в мире. При этом его положение пошатнулось после того, как на прошлой неделе произошёл крах двух американских банков – Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Сделку уже одобрили главы других центральных банков, поскольку они стремятся избежать дальнейших потрясений на рынке.

[Карин Келлер-Суттер, министр финансов Швейцарии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Министр финансов Швейцарии говорит, что сделка предотвратит крах Credit Suisse, который мог бы отразиться на мировых финансовых рынках.

[Карин Келлер-Суттер, министр финансов Швейцарии]:

«Банкротство Credit Suisse нанесло бы огромный побочный урон швейцарскому финансовому рынку. Оно также могло бы коснуться UBS и других банков, и не только в Швейцарии».

По меньшей мере, ещё два крупных банка в Европе уже рассматривают возможность подобных сценариев в банковском секторе.

От Европейского Центробанка ожидают более решительных действий. Он, в свою очередь, обещает поддержать банки еврозоны кредитами, если это будет необходимо.

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