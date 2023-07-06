Зачем сооснователь крупной компании подрабатывает курьером

Тот случай, когда всё приходится делать самому. Энди Фан – технический директор и сооснователь DoorDash –..

Тот случай, когда всё приходится делать самому.

Энди Фан – технический директор и сооснователь DoorDash – крупнейшей в США компании по доставке еды. Раз в месяц он примеряет на себя роль подрядчиков, которых нанимает его компания, чтобы забирать еду из ресторанов и доставлять её клиентам в домах и офисах.

Сегодня Энди пытается найти ресторан, из которого нужно забрать два заказа. Однако приложение DoorDash не показывает ему нужного маршрута. Именно такие ошибки ему предстоит исправить.

[Энди Фан, сооснователь DoorDash]:

«Если такое происходит с одним рестораном, то может произойти и со многими другими. И если мы поймём, почему это происходит, то сможем исправить и другие ошибки».

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Энди – один из многих руководителей компаний, которые периодически спускаются на уровень подчинённых и выполняют самую простую работу.

Среди них руководители Starbucks, Uber, Lyft и даже Air New Zealand. Все они выделяют по несколько часов в месяц, чтобы понять, с чем сталкиваются их подчинённые.

Более того, менеджеры высшего звена также должны заниматься такой работой. Так, тысячи сотрудников DoorDash в США, Канаде и Австралии обязаны совершить не менее четырёх доставок в год. Однако их поощряют делать это ежемесячно.

Энди говорит, что, основываясь на своём реальном опыте, внёс много исправлений в приложение.

[Энди Фан, сооснователь DoorDash]:

«Это своего рода привычка, я стараюсь делать это ежемесячно, думаю, мне это просто нравится».

Ежегодно Фан зарабатывает на своей компании почти три миллиона долларов. При этом его капитал Forbes оценивает в один миллиард 100 миллионов.

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