Тигрёнка, которого подбросили в зоопарк Афин, пытаются спасти

Греческие ветеринары пытаются спасти белого тигрёнка, которого подбросили в Афинский зоопарк. В конце февраля животное нашли..

Греческие ветеринары пытаются спасти белого тигрёнка, которого подбросили в Афинский зоопарк. В конце февраля животное нашли в мусорном баке у входа в очень плохом состоянии. Тогда ему было около трёх месяцев.

Директор зоопарка говорит, что и раньше к ним подбрасывали животных, таких как щенки, котята, черепахи и небольшие рептилии. Но тигрёнка подкинули впервые.

[Жан-Жак Лесёр, директор зоопарка]:

«Сотрудник, который убирает территорию и вывозит мусор, сказал мне, что на парковке сидит большой белый кот. Я спросил, что он имеет в виду. Он ответил, чтобы я сам пошёл посмотрел. В итоге это оказался белый тигрёнок. Он был в плохом состоянии: грязный, немного боялся, выглядел худым и обезвоженным».

Зоолог зоопарка говорит, что не могла поверить в то, насколько больным и слабым был тигрёнок.

[Нои Псарудаки, зоолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Рентген показал, что детёныш страдает метаболическим заболеванием костей. Это распространённая и серьёзная проблема в условиях незаконной торговли дикими животными. Вероятно, тигрёнка кормили неправильно. Ему остро не хватает витаминов и минералов, из-за чего его кости очень хрупкие». По словам смотрительницы зоопарка, большинство домашних тигров либо бросают, либо убивают. [Андреа Церни, смотрительница]:

«Тигр точно не может быть домашним животным. Это самые огромные кошки из всех, размером больше двух метров. Это очень опасное животное, с очень сильным инстинктом убийства. Что бы я ни делала, я не смогу сломить этот инстинкт».

Между тем, защитники природы призывают рассказывать людям через СМИ, что держать диких животных в домах нельзя.

[Мария Ганоти, глава природоохранной организации]:

«Мы знаем, что животных ввозят в Грецию нелегально. Это змеи, тигры, шимпанзе. Обычно их привозят из таких мест, как Турция или Кипр. Греция стала воротами для ввоза диких животных в Европу».

Камеры слежения зоопарка зафиксировали автомобиль, который подъехал к мусорным бакам около полуночи. Теперь его ищут.

Если тигрёнок выживет, ему придётся искать дом в другом месте. В Афинском зоопарке его собратьев нет.

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