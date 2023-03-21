Как обученная док-дайвингу собака помогает очистить океан

Собака по кличке Лайла прекрасно ныряет. Она уже интернет-сенсация. Лайла погружалась на глубину и приносила хозяину лобстеров. Алекс Шульце, владелец собаки, основал организацию, которая занимается очисткой океанов и береговой линии. Он решил использовать навыки дайвинга Лайлы для более важной цели.



Теперь вместо омаров Лайла со дна океана достаёт пластиковые бутылки. «Лайла всегда сопровождает нас и помогает собирать пластиковые бутылки и мусор на пляже», – рассказал Алекс.

Сначала хозяин учил собаку доставать предметы со дна бассейна. Тренировал её лёгкие, чтобы она могла находиться под водой. В целях безопасности на Лайлу надевают светоотражающий жилет. Он помогает сохранять плавучесть собаке и её видно под водой.



Пластиковые бутылки и другой мусор Лайла кладёт в большой синий контейнер. Затем выбрасывает собранный мусор в корзину. Лейла всегда поднимает мусор, если видит его на берегу или во время ныряния в океане. Смотрите видео.

