Протестующие в Париже поджигали мусор после провала вотума недоверия

Хаос воцарился на улицах Парижа в понедельник. Ожесточённые протесты вспыхнули после того, как правительство Эмманюэля Макрона..
Дата загрузки: 2023-03-21
Протестующие поджигали горы мусора, которые скопились на улицах французской столицы из-за забастовок коммунальных рабочих. Несколько человек арестовали.
Подобные картины были и в других французских городах, таких как Лиль и Бордо. Там сотни протестующих скандировали «Макрон, уходи в отставку». Полиция применила слезоточивый газ.
[житель Бордо]:
«Вотум недоверия не стал для нас большим сюрпризом. Но он только сделает наше движение больше. И это не единственное оружие, которое у нас имеется в этом политическом, социальном и институциональном кризисе».
Макрон говорит, что его реформа необходима для удержания пенсионного бюджета на плаву. И результат голосования в парламенте стал для него успехом. За вотум недоверия проголосовало 278 депутатов. Для его принятия было необходимо на десять больше.
Некоторые законодатели призвали премьер-министра уйти в отставку. Когда она выступила в парламенте в понедельник, они вышли в знак протеста.
[Элизабет Борн, премьер-министр Франции]:
«Это законодатели, которые отрицают свою роль в парламенте и утверждают, что улицы – более легитимные, чем государственные учреждения».
При этом оппоненты считают, что решение обойти парламентское голосование по законопроекту подорвало доверие к правительству.
Профсоюзы и оппозиционные партии обещают продолжать протесты.
Стычки и погромы в последние дни напоминают подобные выступления в 2018 году. Тогда люди были недовольны повышением цен на топливо.
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