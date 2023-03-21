Засуха в Сомали убила 43 тысячи человек в прошлом году

[житель Сомали]:

«Эта корова была жизненно важна для нашей семьи. Вот так наш скот гибнет. Из-за этой ужасной ситуации мы бежали. Вот останки нашего скота – как видите, они везде».

В таком положении, как этот мужчина, оказалась половина 17-миллионного населения Сомали. Здесь пятый сезон дождей подряд продолжается засуха, и это антирекорд.

Согласно новому отчёту, в прошлом году в результате засухи в этой восточноафриканской стране погибло 43 тысячи человек. Половина из них – дети возрастом до пяти лет. Доклад подготовили эксперты из Лондона, и он первый в своём роде для Сомали.

Местные жители жалуются, что люди слабеют, а помощи нет.

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[жительница Сомали]:

«Нам никто не помогает. Еды нет, воды нет, нет даже одежды и целлофана для укрытия. Мы бежали от засухи, я здесь 158 дней, но еды и крыши над головой для детей нет. Я каждый день хожу побираться в город, чтобы накормить детей». [житель Сомали]:

«Люди слабеют из-за голода. Чтобы выжить, нам пришлось уйти. Я пришёл в этот лагерь в Байдабо во время месяца Рамадан. Моя жена умерла здесь от голода, и я стал беспомощным. Весь мой скот и урожай тоже погибли». [Эль-Хидр Махмуд, глава ВПП в Сомали]:

«Ситуация с продовольствием очень плохая. Эти люди потеряли всё – скот и сельское хозяйство. Им нужны еда, крыша, вода и здравоохранение. Большинство из них – женщины и дети».

Эксперты говорят, что нынешний кризис, возможно, уже хуже, чем предыдущая сильнейшая засуха в Сомали, которая была в 2017-18 годах.

По их данным, в первой половине текущего года смертность может возрасти ещё больше. Учёные прогнозируют от 18 до 34 тысяч смертей, если людям не окажут срочную помощь в достаточном объёме.

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