В Париже протестующие подожгли полицейского, бросив в него «коктейль Молотова»

В Париже заживо подожгли полицейского. Первомайская демонстрация здесь переросла в насилие. Протестующие начали закидывать правоохранителей «коктейлями..
Дата загрузки: 2023-05-03
Кроме того, парижские протестующие подожгли пункт проката велосипедов. Беспорядки охватили и другие города Франции, включая Лион и Нант. Там участники протестов поджигали автомобили и строительную технику. В Нанте пожар вспыхнул рядом со зданием городской администрации. Протестующие также вступали в ожесточённые стычки с полицией.
Демонстрации во Франции снова организовали профсоюзы. Они побуждают людей выступать против пенсионной реформы. Несмотря на масштабные протесты по всей стране, президент Эмманюэль Макрон в апреле всё же подписал указ.
Французские профсоюзы рассчитывали, что 1 мая на улицу выйдет миллион протестующих. Однако их было меньше 800 тысяч. По данным МВД, полиция задержала 200 человек.
Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Она вступит в силу осенью этого года. Это была вторая попытка Макрона утвердить законопроект. Первый раз он её предпринял на рубеже 2019-2020 годов. Тогда она провалилась из-за протестов «жёлтых жилетов». Затем началась пандемия, и реформу отложили.
Позже процесс возобновился. Люди снова вышли с протестами. Они начались в январе этого года, а уже в марте Сенат большинством голосов принял законопроект. В нижней палате парламента голосование проводить не стали. Правительство Элизабет Борн опасалось, что не получит достаточной поддержки. В итоге оно применило статью 49 Конституции Франции, взяв на себя ответственность за принятие нового закона.
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