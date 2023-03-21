Гаитяне бегут из Порт-о-Пренса из-за вооружённых банд

Отчаявшиеся гаитяне спешно покидают дома в пригороде Порт-о-Пренса. Этот район охвачен насилием. Не прекращаются перестрелки между..

Отчаявшиеся гаитяне спешно покидают дома в пригороде Порт-о-Пренса. Этот район охвачен насилием. Не прекращаются перестрелки между преступными бандами. Они ведут

вооружённую борьбу за контроль над территориями.

По данным местных СМИ, в понедельник бандиты застрелили не менее девяти человек. Также с прошлой пятницы они подожгли два десятка автомобилей. В одном, по словам очевидцев, нашли четыре обугленных тела.

Подобная ситуация и в других пригородах столицы Гаити. Люди в панике покидают дома, но не знают, где укрыться. Тем временем вооружённые банды продолжают наступать. По некоторым оценкам, они контролируют уже 60% территории Порт-о-Пренса.

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Несколько дней назад премьер-министр страны обратился к военным. Он призвал их присоединиться к полиции и помочь в борьбе с преступными группировками, которые становятся всё сильнее. Пока не ясно, когда это произойдёт и какую роль будет играть армия.

После убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году в стране начался социально-политический кризис. Обязанности главы государства до сих пор исполняет премьер-министр Ариэль Анри – член левоцентристской социал-демократической партии «Патриотическое единство». При нём преступные группировки ещё больше активизировались.

От рук бандитов уже погибли сотни людей. Десятки тысяч мирных жителей стали вынужденными переселенцами. Некоторые представители ООН призывают международное сообщество ввести войска на Гаити и остановить насилие.

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