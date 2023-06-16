Немецкая полиция расследует нападение на двух туристок из США возле всемирно известного замка Нойшванштайн в Баварии...

Нападение на двух туристок из США у замка в Германии: одна погибла, другая в больнице

Немецкая полиция расследует нападение на двух туристок из США возле всемирно известного замка Нойшванштайн в Баварии. Их атаковал также американец. Одна из туристок погибла в результате травм. Её 22-летняя подруга в больнице в тяжёлом состоянии.

Девушки встретили 30-летнего американца на туристическом пути возле моста Мариенбрюке. Это популярное место среди путешественников, откуда открывается живописный вид на замок. Мужчина сказал, что отведёт их по неизвестной тропе к смотровой площадке.

В какой-то момент он набросился на 21-летнюю туристку, пытаясь её изнасиловать. Когда её подруга вмешалась, он стал душить её, а затем толкнул с крутого обрыва вниз. Первую девушку он также душил, а затем столкнул с высоты около 50 метров.

Когда девушек нашли, обе были ещё живы. 22-летняя могла говорить. Вторая скончалась ночью в больнице.

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Мужчину арестовали вскоре после этого в результате масштабной полицейской операции.

Полиция расследует убийство, покушение на убийство, а также сексуальное насилие. Кроме того, она опрашивает свидетелей, чтобы восстановить картину происшествия.

Замок Нойшванштайн находится в 100 километрах от Мюнхена. Он считается одной из самых популярных достопримечательностей Европы.

Согласно его веб-сайту, это место ежегодно посещает около миллиона 400 тысяч человек. А в летние месяцы в среднем прибывает по 6000 посетителей в день.

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