Тысячи суданцев бегут в Чад, спасаясь от боевых действий

Тысячи суданцев бежали в соседний Чад, чтобы спастись от боевых действий в их стране между армией..

Тысячи суданцев бежали в соседний Чад, чтобы спастись от боевых действий в их стране между армией и арабскими ополченцами.

В этом импровизированном лагере – сотни людей. В целом же, по данным ООН, около 20 тысяч беженцев уже бежали от боёв. И, поскольку, борьба за власть продолжается, вынужденных переселенцев будет ещё больше.

Многие люди ничего не знают о том, где их родственники.

[Дески Абдулайе Бедим, беженка из Судана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «К нам пришли вооружённые люди и сказали уходить, пока мы не стали жертвами перекрёстного огня. Мы в спешке уехали на осле сюда. Я разлучилась со своими семью детьми и не могу их найти. Мы видели, как арабские ополченцы убивали родителей, которые ничего не сделали. Не понимаем, почему стали жертвами беспричинного варварства».

Большинство людей остаётся под открытым небом. Некоторые сооружают укрытия из веток, палок и обрезков ткани.

[Сурая Харун Фараджаллах, беженка из Судана]: «Мы с семьёй бежали из деревни Тибелти в Судане, поскольку арабские ополченцы начали атаковать наши общины. Мы были вынуждены прийти сюда, чтобы спастись. Теперь мы в безопасности, но у нас нет еды и воды. Тут также плохая погода, а у нас нет укрытий».

Насилие в Судане вспыхнуло 15 апреля, когда хорошо вооружённые Силы специального реагирования попытались совершить государственный переворот. Теперь им противостоит правительственная армия.

В итоге улицы столицы Хартума и её окрестности превратились в поле боя.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что при худшем сценарии развития событий в Чад из Судана бежит ещё 100 тысяч человек.

Волна прибывших оказывает дополнительное давление на страну, которая уже принимает 400 тысяч суданцев, бежавших от более ранних конфликтов.

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