В Великобритании родилось два жеребёнка редкой лошади Пржевальского

В Великобритании родились два жеребёнка последнего в мире вида диких лошадей. Эти лошади Пржевальского делят 240..

В Великобритании родились два жеребёнка последнего в мире вида диких лошадей.

Эти лошади Пржевальского делят 240 гектаров лугов в заповеднике к северу от Лондона.

Один жеребёнок родился 13 апреля, второй – 1 мая. Оба по-прежнему держатся рядом с мамами.

Смотритель Рэйчел Мелвин присматривает за жеребятами с самого их рождения. Когда наступает время кормления, она звонит в колокольчик.

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[Рэйчел Мелвин, смотрительница]:

«Мы знали, что кобылы беременны, и долго этого ждали. А потом однажды днём Шарлотта родила жеребёнка прямо на глазах у публики. Это было действительно мило, она справилась потрясающе. Она опытная мать. А затем, примерно две недели спустя, мы пришли однажды утром и обнаружили, что у нас родился второй жеребёнок. Она оказалась девочкой».

Лошадь Пржевальского названа в честь исследователя Николая Пржевальского. Она отличается от современных домашних лошадей тем, что имеет 33 пары хромосом вместо 32.

Рождение жеребят в заповеднике «Уипснейд» – часть Европейской программы сохранения исчезающих видов.

Когда-то лошадей Пржевальского признали вымершими в дикой природе. Однако позже здесь их успешно развели и снова вернули в степи Монголии. Это был совместный проект учёных Монголии и Лондонского зоологического общества.

Сейчас в монгольских степях живёт почти тысяча диких лошадей Пржевальского. Благодаря этому статус вида в Красной книге изменили с критического до находящегося под угрозой исчезновения.

В целом программа реинтродукции действует в Монголии более 30 лет.

[Тунгаа Уламбаяр, сотрудница программы восстановления вида]:

«Когда лошадь галопом подбегает к тебе, то чувствуешь, что это у тебя в крови, в крови кочевой культуры. Ком подкатывает к горлу. Не могу это описать. Это действительно у нас в крови».

Лошади остаются важным символом монгольской национальной идентичности. Они изображены на гербе, а также на логотипе национальной авиакомпании.

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