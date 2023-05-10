$150 млн могут выручить за драгоценности австрийской миллиардерши

Более 150 миллионов долларов могут выручить за коллекцию драгоценностей австрийской миллиардерши Хайди Хортен. Она скончалась летом..

Более 150 миллионов долларов могут выручить за коллекцию драгоценностей австрийской миллиардерши Хайди Хортен. Она скончалась летом прошлого года. Теперь её наследие продадут на аукционе Christie’s. Сейчас драгоценности выставлены в Женеве.

Одно из самых эффектных украшений – бриллиантовое колье Harry Winston с подвеской из крупного бриллианта весом 90 карат. Камень безупречной чистоты называется «Бриолет Индии». За изделие рассчитывают выручить от десяти до 15 миллионов долларов.

А это кольцо с бирманским рубином весом 25 карат и бриллиантами Cartier. Его оценивают в 15-20 миллионов долларов.

[Рахул Кадакиа, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«У нас также есть одно из лучших ожерелий из натурального жемчуга. Это восточный жемчуг. Ожерелье из трёх нитей украшено застёжкой из розового бриллианта весом 11 карат. Это довольно редкое украшение. Оценивается в 7-10 миллионов долларов».

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Коллекция состоит из 700 предметов, в число которых входят 100 украшений, созданных итальянской компанией Bulgari.

Эксперты Christie’s считают, что за драгоценности Хайди Хортен выручат больше, чем за коллекцию Элизабет Тейлор и коллекцию «Сокровища Моголов и махараджей». Обе они были проданы на аукционе больше, чем за 100 миллионов долларов.

Хайди Хортен получила состояние в наследство от первого мужа Гельмута Хортена. Он владел сетью универмагов. Считается, что миллиардер разбогател в 40-х годах, скупая предприятия евреев, которых принуждали продавать свой бизнес.

[Рахул Кадакиа, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Мы изложили все факты нашим клиентам. И у них есть возможность решить, хотят ли они покупать эти лоты».

Представители аукционного дома Christie’s обещают часть дохода от продажи коллекции пожертвовать еврейским организациям, которые исследуют Холокост.

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