Чем обернулась для женщины находка в 42 000 долларов

Эта история произошла в городе Норман в американском штате Оклахома. Андреа Лессинг сортировала одежду в секонд-хенде. Она увидела два свитера, внутри которых что-то лежало. Андреа подумала, что в старые свитера завернули книги.



Развернув одежду, она обнаружила конверты со стодолларовыми купюрами. Андреа решила, что они фальшивые. Но, как оказалось, деньги были настоящие. Всего в свитерах лежало 42 000 долларов.



Женщина рассказала, что у неё даже не мелькнула мысль оставить деньги себе. Она сразу сообщила о находке руководству. Владельца денег удалось разыскать, поскольку к сданным вещам прилагались документы.



Руководство сети магазинов решило поощрить Андреа за честный поступок. Ей вручили 1000 долларов. «Я не думала, что мой поступок обернётся таким образом. За добро мне воздастся добром. Хотя мы не можем знать заранее, как сложится ситуация, лучше всегда быть добрыми», – сказала Андреа.

Андрея воспитывает шестилетнюю дочку. «Я хочу, чтобы она знала, что доброта, порядочность и честность – это, те качества, которые ей помогут в жизни», – сказала женщина.