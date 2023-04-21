Индиец собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок

Пожилой индиец Мохан Сингх с молодости пылает страстью к граммофонам. Теперь же обещает порадовать своей коллекцией..
Дата загрузки: 2023-04-21
Мохан живёт в Чандигархе на севере страны. В 1975 году ему достались два граммофона его деда. В то время на этом всё и закончилось. Но сейчас в коллекцию входит уже 16 экземпляров.
[Мохан Сингх, коллекционер]:
«У меня есть племянник, который живёт в Канаде. Он помог мне возродить мою старую страсть к граммофонам и пластинкам и собрать эту коллекцию».
Индиец также собрал 2000 грампластинок с песнями и альбомами разных исполнителей, включая Мохаммеда Рафи и Мукеша. Оба считались «золотыми голосами» закадрового исполнения индийского кино. Мукеш исполнял песни вместо Раджа Капура. Он любимый певец коллекционера.
Мохан – мастер по ремонту часов. Профессиональные навыки помогают ему обслуживать граммофоны и проигрыватели, поэтому все в рабочем состоянии.
Граммофон создал в 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер. Он изучил работы француза Шарля Кро и видоизменил, изобретённый им фонограф. Через восемь лет Берлинер основал Berliner Gramophone – первую компанию по продаже пластинок. Позже открыл филиалы в Великобритании и Германии.
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