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Индиец собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок

Индиец собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок

Пожилой индиец Мохан Сингх с молодости пылает страстью к граммофонам. Теперь же обещает порадовать своей коллекцией..

Дата загрузки: 2023-04-21

Индиец собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок
Пожилой индиец Мохан Сингх с молодости пылает страстью к граммофонам. Теперь же обещает порадовать своей коллекцией таких же, как он, поклонников старинных музыкальных проигрывателей.

Мохан живёт в Чандигархе на севере страны. В 1975 году ему достались два граммофона его деда. В то время на этом всё и закончилось. Но сейчас в коллекцию входит уже 16 экземпляров.

[Мохан Сингх, коллекционер]:
«У меня есть племянник, который живёт в Канаде. Он помог мне возродить мою старую страсть к граммофонам и пластинкам и собрать эту коллекцию».

Индиец также собрал 2000 грампластинок с песнями и альбомами разных исполнителей, включая Мохаммеда Рафи и Мукеша. Оба считались «золотыми голосами» закадрового исполнения индийского кино. Мукеш исполнял песни вместо Раджа Капура. Он любимый певец коллекционера.

Мохан – мастер по ремонту часов. Профессиональные навыки помогают ему обслуживать граммофоны и проигрыватели, поэтому все в рабочем состоянии.

Граммофон создал в 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер. Он изучил работы француза Шарля Кро и видоизменил, изобретённый им фонограф. Через восемь лет Берлинер основал Berliner Gramophone – первую компанию по продаже пластинок. Позже открыл филиалы в Великобритании и Германии.
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