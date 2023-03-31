Как аутистам в Австралии помогают начать карьеру

Австралиец Нед Дэвис осваивает первую в своей жизни профессию. В этом кафе на колёсах в Аделаиде..

Австралиец Нед Дэвис осваивает первую в своей жизни профессию. В этом кафе на колёсах в Аделаиде учится варить кофе и правильно обслуживать клиентов. Зарплату получает минимальную. Но и цель не в том, чтобы сразу много заработать.

Юноша страдает аутизмом. Такой недуг есть у 100 тысяч австралийцев. И многие не могут найти работу, поскольку им сложно учиться. Согласно статистике, у аутистов в восемь раз меньше шансов трудоустроиться, чем у здоровых людей.

Это кафе в Аделаиде – часть проекта, который помогает больным аутизмом. Руководит программой Коннор Пангалло. Он считает, что люди с таким недугом способны хорошо работать в сфере услуг, где сейчас много вакансий.

[Коннор Пангалло, руководитель проекта]:

«Сейчас наблюдается нехватка рабочей силы. Думаю, молодые люди с аутизмом обладают большим потенциалом, который могут использовать работодатели».

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Коннор и сам страдает аутизмом, поэтому хорошо понимает проблемы подопечных. Им трудно не только учиться, но и общаться с окружающими.

[Коннор Пангалло, руководитель проекта]:

«Я вижу, как они выбираются из своей скорлупы и тогда начинают сиять, как золото».

Тем временем Дэвис мечтает когда-нибудь стать офисным служащим, ну а пока с удовольствием обслуживает покупателей. Все доходы от работы кафе идут на разные благотворительные проекты.

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