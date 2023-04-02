В США приняли закон, который будет наказывать за участие в насильственном извлечении органов

В США приняли первый в истории закон, который подразумевает наказание за принудительное извлечение органов у узников..
Дата загрузки: 2023-04-02
Палата представителей приняла законопроект подавляющим большинством голосов – 413 против двух.
Документ назвали «Законом о пресечении насильственного извлечения органов». Согласно нему предусмотрены наказания для всех, кто причастен к подобным преступлениям: штраф от 250 тысяч до миллиона долларов и до 20 лет тюрьмы.
Также Государственный департамент сможет аннулировать паспорта лиц, осуждённых за торговлю органами.
Главный автор законопроекта – республиканский сенатор Крис Смит.
[Крис Смит, главный автор законопроекта]:
«Это просто невообразимая жестокость. Страшно представить, что 28-летних молодых людей арестовывают только за то, что они занимаются Фалуньгун, либо они уйгуры или представители другой преследуемой группы, и что их везут в больницы, разрезают их тела и извлекают по 2-3 органа для китайской компартии. Это невиданная жестокость».
Законопроект также обязывает составлять ежегодный отчёт о подобных практиках в других странах.
Правозащитники называют закон огромным шагом вперёд и отмечают, что он поможет регулировать медицинский туризм в Китай. В частности потому, что распространяется и на пациентов, которые ездят за пересадкой органов в другие страны.
В адрес коммунистической партии Китая уже почти 20 лет звучат обвинения в широкомасштабном насильственном извлечении органов у узников совести. По данным свидетелей и правозащитников, для этого в основном используют незаконно арестованных приверженцев духовной практики Фалуньгун и мусульман-уйгуров.
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